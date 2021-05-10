Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?

Nefise Karatay kimdir?

1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen Karatay’ın babası Orhan Karatay’dır. Babası aslen İstanbul’lu olması ve Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’ne bağlı Zeytinli Köyüne de yerleşmiştir. Eğitim hayatının oyunculuk ve sunuculuk üstüne yapan Karatay 1997 yılında Number One TV’de kendi adına hazırlamış olduğu müzik programını sundu.

Kariyerinde güzelliğini için 1997 yılında İnterstar tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye güzeli seçilerek taçlandırdı. Bunun üzerine de profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

2009 yılında CNN TÜRK’te ‘’Afiş’’ programında sunuculuk yaptı.

Adını Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ile duyurdu.

15 Temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile evlilik yaptı.

Nefise Karatay’ın oynadığı diziler

2009 – M.A.T.

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu

2006 – Meçhule Gidenler

2005 – Çılgın Yuva

2005 – Üç Kadın

2004 – Uy Başuma Gelenler

2002 – Kurşun Asker

2002 – Beşik Kertmesi

2001 – Avcı

2001 – Yeni Hayat

1997 – Eltiler

1995 – Mirasyediler

Sinema Filmi :

2002 – Para=Dolar

2007 – O Kadın