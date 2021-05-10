Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?

Nefise Karatay kimdir?
1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen Karatay’ın babası Orhan Karatay’dır. Babası aslen İstanbul’lu olması ve Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’ne bağlı Zeytinli Köyüne de yerleşmiştir. Eğitim hayatının oyunculuk ve sunuculuk üstüne yapan Karatay 1997 yılında Number One TV’de kendi adına hazırlamış olduğu müzik programını sundu.
Kariyerinde güzelliğini için 1997 yılında İnterstar tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye güzeli seçilerek taçlandırdı. Bunun üzerine de profesyonel mankenlik yapmaya başladı.
2009 yılında CNN TÜRK’te ‘’Afiş’’ programında sunuculuk yaptı.
Adını Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ile duyurdu.
15 Temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile evlilik yaptı.
Nefise Karatay’ın oynadığı diziler
2009 – M.A.T.
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Kurtlar Vadisi Pusu
2006 – Meçhule Gidenler
2005 – Çılgın Yuva
2004 – Uy Başuma Gelenler
2002 – Kurşun Asker
2002 – Beşik Kertmesi
2001 – Avcı
2001 – Yeni Hayat
1997 – Eltiler
1995 – Mirasyediler
Sinema Filmi :
2002 – Para=Dolar
2007 – O Kadın