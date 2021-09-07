İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Son Dakika
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer...
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...

Necati Şaşmaz'ın ses kaydındaki ifadeleri sevenlerini şok etti

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın ses kaydındaki ifadeleri sevenleri şok etti. Şaşmaz’ın kendisini mehdi olarak gördüğü sözleri gündeme bomba gibi düştü. Detaylar haberimizde…

07 Eylül 2021 Salı 13:37
Necati Şaşmaz'ın ses kaydındaki ifadeleri sevenlerini şok etti
Takip Et:

Kurtlar Vadisi’nde oynadığı Polat Alemdar karakteriyle milyonlarca hayran kazanan Necati Şaşmaz’ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı ile olan boşanma davasında bir ses kaydı kayıtlara geçmişti. Şaşmaz’ın kendisi hakkında ‘’mehdi olduğuma inanıyorum’’ sözlerini sarf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hayranları başta olmak üzere bir çok insan Necati Şaşmaz’ın neden bu şekilde konuştuğunu merak ediyor.

Necati Şaşmaz’ın İlginç Sözleri

Necati Şaşmaz’ın kendi tarikatını kurma planlarında olduğu biliniyordu. Ünlü oyuncunun, kendisine ait olan ses kaydında ‘’mehdi olduğuma inanıyorum’’ sözleri dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri de bağlı olduğu akımı da gözler önüne serecek gibi görünüyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonunun çekimlerine yakında başlanacağı tahmin edilirken Necati Şaşmaz’ın bu ses kaydının diziye nasıl yansıyacağı da merak ediliyor.


Son Güncelleme: 07.09.2021 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MehdiSes KaydıNecati şaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

8 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 7 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Into The Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
7 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Eylül evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
41. tercih nedir?
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
Sürekli iş göremezlik ödeneği hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar?
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.