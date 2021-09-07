Necati Şaşmaz'ın ses kaydındaki ifadeleri sevenlerini şok etti

Kurtlar Vadisi’nde oynadığı Polat Alemdar karakteriyle milyonlarca hayran kazanan Necati Şaşmaz’ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı ile olan boşanma davasında bir ses kaydı kayıtlara geçmişti. Şaşmaz’ın kendisi hakkında ‘’mehdi olduğuma inanıyorum’’ sözlerini sarf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hayranları başta olmak üzere bir çok insan Necati Şaşmaz’ın neden bu şekilde konuştuğunu merak ediyor.

Necati Şaşmaz’ın İlginç Sözleri

Necati Şaşmaz’ın kendi tarikatını kurma planlarında olduğu biliniyordu. Ünlü oyuncunun, kendisine ait olan ses kaydında ‘’mehdi olduğuma inanıyorum’’ sözleri dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri de bağlı olduğu akımı da gözler önüne serecek gibi görünüyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonunun çekimlerine yakında başlanacağı tahmin edilirken Necati Şaşmaz’ın bu ses kaydının diziye nasıl yansıyacağı da merak ediliyor.