Nebahat Çehre yükselen kira fiyatlarını eleştirdi

77 yaşında olan ve halen daha fiziksel görüntüsünü koruyan Çehre, Ayağı şişti için doktora gelip fizik tedavi muayenesini olduğunu, evde oturmaktan çok sıkıldığını, asosyal olduğunu, bu süreçte yakın arkadaşlarını arayamadığını beraber olamadığını, bir sitede oturduğu için çok şanslı olduğunu ve site içerisinde sık sık yürüyüşe çıktığını ifade etti. Başarılı oyuncu aynı zamanda Akdeniz tarafında ve tatil bölgelerindeki yazlık konusunda kira artışlarını ve fiyat artışlarına eleştirerek adeta isyan etti.
Son Güncelleme: 15.05.2021 11:58