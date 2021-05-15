Nebahat Çehre yükselen kira fiyatlarını eleştirdi

Aşk-ı Memnu dizisi ile büyük bir ün yapan ve o günden sonra önemli yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncu, yaşlanmasına rağmen fiziksel görüntüsü ile insanların dikkatini çekiyor. Nişantaşı’nda klasik bir doktor muayenesine giden Çehre, magazin muhabirlerine yakalandı. Magazin muhabirlerini sorularını yanıtlayan Çehre, fizik tedaviye başladığını ifade etti. Türk sinemasının başarılı oyuncuları arasında kabul edilen Çehre, evde oturmaktan çok sıkıldığını ifade etti.

77 yaşında olan ve halen daha fiziksel görüntüsünü koruyan Çehre, Ayağı şişti için doktora gelip fizik tedavi muayenesini olduğunu, evde oturmaktan çok sıkıldığını, asosyal olduğunu, bu süreçte yakın arkadaşlarını arayamadığını beraber olamadığını, bir sitede oturduğu için çok şanslı olduğunu ve site içerisinde sık sık yürüyüşe çıktığını ifade etti. Başarılı oyuncu aynı zamanda Akdeniz tarafında ve tatil bölgelerindeki yazlık konusunda kira artışlarını ve fiyat artışlarına eleştirerek adeta isyan etti.