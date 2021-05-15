İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Nebahat Çehre yükselen kira fiyatlarını eleştirdi

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, yazlık bölgelerindeki kira artışlarına isyan etti. Başarılı oyuncu Nebahat Çehre, yükselen kira fiyatlarını eleştirdi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:58
Nebahat Çehre yükselen kira fiyatlarını eleştirdi
Takip Et:

Aşk-ı Memnu dizisi ile büyük bir ün yapan ve o günden sonra önemli yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncu Nebahat Çehre, yaşlanmasına rağmen fiziksel görüntüsü ile insanların dikkatini çekiyor. Nişantaşı’nda klasik bir doktor muayenesine giden Çehre, magazin muhabirlerine yakalandı. Magazin muhabirlerini sorularını yanıtlayan Çehre, fizik tedaviye başladığını ifade etti. Türk sinemasının başarılı oyuncuları arasında kabul edilen Çehre, evde oturmaktan çok sıkıldığını ifade etti.

77 yaşında olan ve halen daha fiziksel görüntüsünü koruyan Çehre, Ayağı şişti için doktora gelip fizik tedavi muayenesini olduğunu, evde oturmaktan çok sıkıldığını, asosyal olduğunu, bu süreçte yakın arkadaşlarını arayamadığını beraber olamadığını, bir sitede oturduğu için çok şanslı olduğunu ve site içerisinde sık sık yürüyüşe çıktığını ifade etti. Başarılı oyuncu aynı zamanda Akdeniz tarafında ve tatil bölgelerindeki yazlık konusunda kira artışlarını ve fiyat artışlarına eleştirerek adeta isyan etti.


Son Güncelleme: 15.05.2021 11:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nebahat çehreKira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
16 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Mayıs Pazar at yarışı programı
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Bugün kimin maçı var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi maç programı
Belediye memur özlük hakları nelerdir? Belediye memurları nasıl çalışır?
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat hakkında bilgiler
TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Migros Bayram tatilinde açık olacak mı?
Xenas Finance (YFX) coin nedir? YFX Token açıklaması
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Açık lise kaç yılda biter? 2021 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?
Hayranları "Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin" kampanyası başlattı!
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Halk süt yardımı şartları nelerdir? 2021 Halk süt yardımı başvurusu yap

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.