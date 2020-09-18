Nazlı Canyurt'tan Samsunspor paylaşımı! Ünlü spiker Atatürklü formayı beğendi!

Bein Sports’un ünlü spikerlerinden biri olan Nazlı Canyurt, Samsunspor’un yeni sezon forması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Samsunspor’un Atatürk siluetinin olduğu formasını giyen güzel spiker, formayı beğendiğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Bein Sports’un ünlü sunucusu Nazlı Canyurt Samsunspor’un Atatürklü formasına beğenisini yaptığı paylaşım ile gösterdi. Formayla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Canyurt, forma koleksiyonuna yeni bir forma eklediğini aktarırken, Atamızı hissedeceğimiz formanın Samsunspor’a çok yakışacağını belirtti.
Son Güncelleme: 18.09.2020 19:34