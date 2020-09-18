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Nazlı Canyurt'tan Samsunspor paylaşımı! Ünlü spiker Atatürklü formayı beğendi!

Bein Sports spikeri Nazlı Canyurt Samsunspor'un yeni sezon formasına olan beğenisini sosyal medya hesabından paylaştı. Samsunspor'un yeni sezon formasını giyen ünlü spiker, forma ile çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

18 Eylül 2020 Cuma 19:34
Nazlı Canyurt'tan Samsunspor paylaşımı! Ünlü spiker Atatürklü formayı beğendi!
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Bein Sports’un ünlü spikerlerinden biri olan Nazlı Canyurt, Samsunspor’un yeni sezon forması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Samsunspor’un Atatürk siluetinin olduğu formasını giyen güzel spiker, formayı beğendiğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.


Yeni sezon formasında Atatürk’ün silüetini kullanan Samsunspor’un bu forması birçok kişi tarafından oldukça beğenildi. 55. Yılına özel olarak bu formayı üreten Samsunspor, formayı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra birçok kişi tarafından olumlu yorum aldı.

Bein Sports’un ünlü sunucusu Nazlı Canyurt Samsunspor’un Atatürklü formasına beğenisini yaptığı paylaşım ile gösterdi. Formayla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Canyurt, forma koleksiyonuna yeni bir forma eklediğini aktarırken, Atamızı hissedeceğimiz formanın Samsunspor’a çok yakışacağını belirtti.



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:34
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Nazlı CanyurtSamsunsporForma
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