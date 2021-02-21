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Nazlı Canyurt Sergen Yalçın'a ne dedi? Nazlı Canyurt Sergen Yalçın olayı nedir?

Nazlı Canyurt ve Sergen Yalçın arasında neler oldu? Merak edilen bu olayın sonrasında çalışmakta olduğu kanaldan ayrılan Canyurt kimdir? İşte tüm detaylar…

21 Şubat 2021 Pazar 12:47
Nazlı Canyurt Sergen Yalçın'a ne dedi? Nazlı Canyurt Sergen Yalçın olayı nedir?
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Spor camiasında gündem etkisi yaratan Nazlı Canyurt ve Sergen Yalçın arasında yaşanan olay hakkındaki detaylar herkesin merak konusu oldu. Birkaç aydır üzerindeki baskı ve stresin kendisini çok yıprattığını belirten Canyurt, spikeri olarak çalıştığı Bein Sports’u bırakma kararı aldı. Tüm bu yaşananların ardından Nazlı Canyurt ve Sergen Yalçın arasında geçen olaylar daha da merak uyandırdı.

 

Nazlı Canyurt ve Sergen Yalçın arasında yaşanan olay nedir?

Nazlı Canyurt’un Bein Sports’tan ayrılma kararı almasıyla birlikte arkasındaki nedenlerin ne olduğu merak konusu oldu. Nazlı Canyurt’un Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın için söylemiş olduğu “X hoca” ifadesi, Beşiktaş taraftarlarından çok büyük tepkiler almasına sebep oldu. 

Nazlı Canyurt tüm bu tepkilerin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşımda Sergen Yalçın’a ithafen kullandığı ifade için özür dilediğini ve bu konu hakkında üzgün olduğunu belirtti. İşte Nazlı Canyurt'un sosyal medya üzerindeki paylaşımı:

 

Spiker Nazlı Canyurt kimdir?

28 Ekim 1987’de dünyaya gözlerini açan Canyurt, ilk ve ortaöğretimini Kadıköy’de tamamlamıştır ve daha sonrasında Bostancı Lisesi’ne giderek, buradan mezun olmuştur.

Şuan ki mesleği ile ilgili olmayan bir bölüme giden Canyurt, Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Nazlı Canyurt üniversite son sınıfta okurken ilgi duyduğu alana yönelmek istemiştir ve NTV Spor’da staj yapmaya başlamıştır.

Staj yaptığı dönem ardından mesleği hakkında kendini geliştiren Canyurt, Londra’da dil ve spor yöneticiliği eğitimini almıştır. Eğitimden sonra Türkiye’ye dönmüştür ve Kanaltürk’te muhabir olarak işe başlamıştır. Muhabirliğin ardından Canyurt, Bugün TV’de spor spikerliği yaptı. 

Bein Sports’da spikerlik yapmaya 1 Eylül 2011’de başlamıştır ve Sergen Yalçın olayından sonra 19 Şubat 2021’de istifa etmiştir.



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:47
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Anahtar Kelimeler:
Nazlı CanyurtSergen YalçınNeden AyrıldıIstifa EttiBeşiktaşSpiker
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