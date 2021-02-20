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Naz Mila Kalça operasyonu sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

Naz Mila kalça operasyonu sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Naz Mila’nın cesur paylaşımları sosyal medyada olay yarattı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:02
Naz Mila Kalça operasyonu sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı
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Adını bir dönem yayınlanan evlilik programı Evleneceksen Gel ile duyuran Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Azerbaycan uyruklu Naz Mila son olarak yaptırdığı kalça estetiğiyle gündem oldu.

Kalçasına dolgu enjekte ettiren ve basenlerini genişlettiren Naz Mila, operasyonun ardından sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaştı.

Daha önce hatalı bir dövme yaptıran Naz Mila, dünyanın en bilinen gazetelerinden Daily Mail’de de haber olmuştu. Naz Mila, şimdide popo estetiğinin ardından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem oldu.



Son Güncelleme: 20.02.2021 13:02
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Anahtar Kelimeler:
Naz MilaKalça Operasyonu
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