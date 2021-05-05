Naz Elmas'ın shoplu görüntüleri olay oldu

İş adamı Erol Özmandıracı ile evli olan oyuncu Naz Elmas, sosyal medyadaki paylaşımların ile sık sık gündeme geliyor. Elmas, şimdi de pozlarını paylaştığı görüntülerle yorumların hedefi oldu.

Takipçileri Naz Elmas’ı ti’ye aldı. Elmas’ın shop yaparak belini neredeyse yok etmesi alay konusu olurken eleştiri aldı.

Naz Elmas’ın paylaşımının altına takipçilerinden “’u abartmış sanki”, "Bu ne hal", "Kimse seni uyarmıyor mu" yorumları geldi. Yorumların ardından oyuncu fotoğrafı kaldırdı.

Naz Elmas eşi ve arkadaşları ile beraber Göcek’te tatil yaptığı pozu paylaşarak “19 Aralık, bugün denize girildi” açıklamasını yapmıştı. İskelede çekildiği fotoğrafa da takipçilerinden photoshop yorumları gelmişti. Bazı yorumlar ise şu şekildeydi:

"Naz Hanım biraz daha inceltseydiniz, böyle biraz tuhaf durmuş!", "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş", "Kendinize bunu neden yaptınız!"

Bunun yanı sıra geçen aylarda yüzündeki değişim ile dikkat çeken oyuncu “Photshop mu yoksa estetik mi?” sorularına karşı “Gayet benim, doğallığı severim” cevabını vermişti.