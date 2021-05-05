İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Naz Elmas'ın shoplu görüntüleri olay oldu

Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapan Naz Elmas'ın görüntüleri sosyal medyada alay konusu olurken bir yandan da eleştirilere maruz kaldı. Oyuncunun fotoğraflarına photoshop yorumları yapıldı. Bunların ardından Elmas'ın paylaşımını sildiği görüldü.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:59
Naz Elmas'ın shoplu görüntüleri olay oldu
Takip Et:

 İş adamı Erol Özmandıracı ile evli olan oyuncu Naz Elmas, sosyal medyadaki paylaşımların ile sık sık gündeme geliyor. Elmas, şimdi de pozlarını paylaştığı görüntülerle yorumların hedefi oldu.

Takipçileri Naz Elmas’ı ti’ye aldı. Elmas’ın shop yaparak belini neredeyse yok etmesi alay konusu olurken eleştiri aldı.

Naz Elmas’ın paylaşımının altına takipçilerinden “Photoshop’u abartmış sanki”, "Bu ne hal", "Kimse seni uyarmıyor mu" yorumları geldi. Yorumların ardından oyuncu fotoğrafı kaldırdı.

Naz Elmas eşi ve arkadaşları ile beraber Göcek’te tatil yaptığı pozu paylaşarak “19 Aralık, bugün denize girildi” açıklamasını yapmıştı. İskelede çekildiği fotoğrafa da takipçilerinden photoshop yorumları gelmişti. Bazı yorumlar ise şu şekildeydi:

"Naz Hanım biraz daha inceltseydiniz, böyle biraz tuhaf durmuş!", "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş", "Kendinize bunu neden yaptınız!"

Bunun yanı sıra geçen aylarda yüzündeki değişim ile dikkat çeken oyuncu “Photshop mu yoksa estetik mi?” sorularına karşı “Gayet benim, doğallığı severim” cevabını vermişti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NazElmasPhotoshopSosyalmedya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Survivor İsmail nişanlısı Gamze Atakan kimdir, Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Almeda Abazi bebeğinin cinsiyeti ne? Almeda Abazi doğum yaptı mı, bebeğinin adını ne koydu?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Rapçi Murda bebeği neden öldü?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?

Popüler Haberler

Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hes kodu ve çıktısı nasıl alınır? 2021 HES kodu alma işlemleri
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
Yemin dizisi Kumru (Elif Özkul) kimdir?
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Emanet 171. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Kağıt Ev nerede çekiliyor?
Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin hakkında bilgiler
Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.