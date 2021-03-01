Naz Elmas yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu

Geçtiğimiz sene iş adamı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştiren ve şu sıralar mutlu bir evlilik hayatı olan oyuncu Naz Elmas yazdan kalma günlerin tadını çıkarmak için eşiyle birlikte Muğla'da tati yapıyor.

Mutlu çift tatil için Muğla Göcek'te soluğu aldı ve gün boyu denizin, kumun ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.Tatiline eşiyle birlikte devam eden güzen oyuncu Naz Elmas bu süreçte sanal alemde ki takipçilerinide ihmal etmiyor ve zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile onların beğenilerini topluyor.

Şubat ayında eşiyle birlikte denize giren ve takipçiklerine bu anlarını paylaşan güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı sütyensiz body ile verdiği poz kısa süre içinde çok konuşuldu.

Güzel oyuncu bu paylaşımına 'Şubat’ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..' notunu düşmeyi ihmal etmedi.