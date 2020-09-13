Naya Rivera'nın ölümüne dair detaylar açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda çocuğuyla beraber Califonia’daki Priu gölüne giden ve cesedine ulaşılan Naya Rivera’nın otopsi sonucu açıklandı. Naya Rivera oğluyla gittiği Priu gölünde kaybolmuştu ve ünlü oyuncuya günlerce ulaşılamamıştı. Yapılan çalışmaların ardından Rivera’nın cesedine ulaşılmıştı.

Amerikan polisi Rivarı’nın yanında olan oğlu Josey’in anlattıkları ışığında ünlü oyuncunun cesedine ulaşmayı başarmıştı. Priu gölünde oğluyla birlikte tekne kiralayan Rivera’ya civardan geçen bir başka tekne rastlamıştı. Ancak teknede sadece oğlu Josey vardı ve Rivera yoktu. Rivera’yı arama çalışmaları uzun sürdü ve ünlü oyuncunun cesedine ulaşıldı.

Polis raporlarına göre oğluyla birlikte suya atlayan Naya Rivera sonrasında oğluna hemen tekneye dönmesi gerektiğini söyledi. Polis raporunda oğlunu tekneye çıkaran Rivera’nın yardım istemek için bağırmaya başladı yazıldı. Sonrasında ise gölde kayboldu ifade edildi.

Ayrıca Naya Rivera’nın vertigo geçirdiği ve bundan dolayı kontrolünü kaybettiği belirtildi. Yüzme konusunda iyi olan Rivera’nın ölüm nedenine kaza yazıldı.