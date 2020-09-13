İstanbul 25°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Naya Rivera'nın ölümüne dair detaylar açıklandı

Oğluyla birlikte gittiği gölde kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan Naya Rivera'nın ölümüne dair detaylar açıklandı. Polis raporunda Rivera'nın ölüm nedeninin kaza olduğu belirtildi.

13 Eylül 2020 Pazar 18:41
Naya Rivera'nın ölümüne dair detaylar açıklandı
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda çocuğuyla beraber Califonia’daki Priu gölüne giden ve cesedine ulaşılan Naya Rivera’nın otopsi sonucu açıklandı. Naya Rivera oğluyla gittiği Priu gölünde kaybolmuştu ve ünlü oyuncuya günlerce ulaşılamamıştı. Yapılan çalışmaların ardından Rivera’nın cesedine ulaşılmıştı.

Amerikan polisi Rivarı’nın yanında olan oğlu Josey’in anlattıkları ışığında ünlü oyuncunun cesedine ulaşmayı başarmıştı. Priu gölünde oğluyla birlikte tekne kiralayan Rivera’ya civardan geçen bir başka tekne rastlamıştı. Ancak teknede sadece oğlu Josey vardı ve Rivera yoktu. Rivera’yı arama çalışmaları uzun sürdü ve ünlü oyuncunun cesedine ulaşıldı.


Polis raporlarına göre oğluyla birlikte suya atlayan Naya Rivera sonrasında oğluna hemen tekneye dönmesi gerektiğini söyledi. Polis raporunda oğlunu tekneye çıkaran Rivera’nın yardım istemek için bağırmaya başladı yazıldı. Sonrasında ise gölde kayboldu ifade edildi.

Ayrıca Naya Rivera’nın vertigo geçirdiği ve bundan dolayı kontrolünü kaybettiği belirtildi. Yüzme konusunda iyi olan Rivera’nın ölüm nedenine kaza yazıldı.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Naya RiveraGlee
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Boluğur'dan hayranlarını sevindiren açıklama
Merve Boluğur'dan hayranlarını sevindiren açıklama
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor mu?
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup evleniyor mu?
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in aileleri sosyal medyadan takipleşti
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in aileleri sosyal medyadan takipleşti
Kolombiyalı polis Ana Maria Arias paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor
Kolombiyalı polis Ana Maria Arias paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor
Ceyda Ateş bebeğinin ilk görüntülerini paylaştı!
Ceyda Ateş bebeğinin ilk görüntülerini paylaştı!
Eski eşi Gökhan Özen'e dava açtı
Eski eşi Gökhan Özen'e dava açtı

Popüler Haberler

65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 13 Eylül 2020 Pazar
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 13 Eylül 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Eylül 2020 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2020
En dikkat çekici kadın saç modelleri listesi ve resimleri 2020
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Eylül 2020 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Çukur yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
QNB Finansbank'tan emeklilere 1250 liralık nakit promosyon
Çekimleri ertelenen ve yayınlanmayacak diziler hangileri?
Behzat Ç. yeni sezonu iptal mi edildi? Yeni sezon hangi platformda yayınlanacak?
Dark 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!
Ehliyet nasıl çıkarılır 2020 ehliyet alma şartları nedir?
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2020 kömür yardımı nereden alınır?
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2020 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 13 Eylül 2020 Pazar Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2020 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.