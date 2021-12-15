Nagehan Alçı Afganistan'da kara çarşafa girdi

Gazeteci Nagehan Alçı, taliban yönetimi ile sık sık gündemde olan Afganistan'a gittiğini açıkladı. Afganistan'da kara çarşaf giyen Nagehan Alçı'nın taliban yönetiminde Afganistan'daki kadınların durumunu ele alacağı açıklandı.

Kıyafetleri ile Afganlı kadınlara benzeyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, orda ne kadar süre kalacak yada dönecek mi belli değil.

Alçı, Kabil'de yeni hükümetle birlikte değişim gösteren yapıyı, o bölgedeki hayatları aktarmak istediğini dile getirdi. Afganistan'da bürokrasinin çok fazla olduğunu ve iletişimin her zaman sağlıklı kurulamadığını belirtiyor. Ayrıca Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geçtiklerini ancak zorlandıklarını da belirtiyor.

Alçı, saat 4.30'da İslamabad'dan Pakistan'ın taliban üssü olan Paşaver'e ulaştıklarını ancak şehre girmeleri ve gazeteci olarak orda bulunmaları için ayrı bir izin belgesi alınması gerektiğini bildiriyor. Her şey umdukları gibi giderse akşam Kabil'de olabileceklerini aktarıyor.

Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyadan eşi ile ilgili taliban yöntemindeki Afganistan'ı bütünüyle dolaşacağını hem halkın ne durumda olduğunu hem de yöneticileriyle bir görüşme yapma hedefinde olduğunu açıkladı. Kütahyalı paylaşımına: "Zor ve cesur bir vazife" notunu düştü.