Müzisyen Özdemir Erdoğan: ''Zeki Müren LGBT...''

Uzun bir süredir müzisyenlik yapan Özdemir Erdoğan adlı sanatçı,ile ilgili herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuştu.faaliyetlerinin öncüsü olarak Zeki Müren’i gösteren müzisyen Özdemir Erdoğan, yaptığı yeni bir açıklamada sarf etmiş olduğu bu sözlerin arkasında bulunduğunu, özür dilemeyeceğini, onu izlemiş ve önek almış erkek çocuklarının büyük bir travma yaşadığını sözlerine ekledi. Zeki Müren’i müzik dünyasına atılan büyük bir bomba olarak nitelendiren Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’in bilerek en çok reyting alan saatlere konulduğunu, bunu izleyen küçük erkek çocuklarının bu olaylardan etkilendiğini ve Zeki Müren’i önek almaya başladığını söyleyerek ülkemizde LGBT hareketinin öncüsü olarak Zeki Müren’i gösterdi. Zeki Müren ile alakalı bu çarpıcı açıklamalarından sonra kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılaşan müzisyen Özdemir Erdoğan, ikinci kez yaptığı açıklamada bu sözlerini değiştirmeyeceğini ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.