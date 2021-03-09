İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...

Müzisyen Özdemir Erdoğan: ''Zeki Müren LGBT...''

Müzisyen Özdemir Erdoğan, çok yakın bir zamanda Zeki Müren açıklamalarıyla tepki görmüştü. Yeni açıklama yapan Özdemir Erdoğan, LGBT faaliyetlerinin öncüsü olarak Zeki Müren’i gösterdi.

09 Mart 2021 Salı 13:57
Müzisyen Özdemir Erdoğan: ''Zeki Müren LGBT...''
Takip Et:

Uzun bir süredir müzisyenlik yapan Özdemir Erdoğan adlı sanatçı, Zeki Müren ile ilgili herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuştu. LGBT faaliyetlerinin öncüsü olarak Zeki Müren’i gösteren müzisyen Özdemir Erdoğan, yaptığı yeni bir açıklamada sarf etmiş olduğu bu sözlerin arkasında bulunduğunu, özür dilemeyeceğini, onu izlemiş ve önek almış erkek çocuklarının büyük bir travma yaşadığını sözlerine ekledi. Zeki Müren’i müzik dünyasına atılan büyük bir bomba olarak nitelendiren Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’in bilerek en çok reyting alan saatlere konulduğunu, bunu izleyen küçük erkek çocuklarının bu olaylardan etkilendiğini ve Zeki Müren’i önek almaya başladığını söyleyerek ülkemizde LGBT hareketinin öncüsü olarak Zeki Müren’i gösterdi. Zeki Müren ile alakalı bu çarpıcı açıklamalarından sonra kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılaşan müzisyen Özdemir Erdoğan, ikinci kez yaptığı açıklamada bu sözlerini değiştirmeyeceğini ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zeki MürenLGBT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!
Yasak Elma Lila tutuklandı mı? Ayşegül Çınar neden tutuklandı?
Yasak Elma Lila tutuklandı mı? Ayşegül Çınar neden tutuklandı?

Popüler Haberler

Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Nasıl polis olunur?
Bugün kimin maçı var? 9 Mart 2021 Salı hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
9 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
DOKAP DAP KOP GAP Hayvancılık hibesini almanın şartları nelerdir?
Yemekteyiz Ayaz Mehmet Kaya yarışmadan elenecek mi? Diskalifiye mi olacak? neden diskalifiye edildi?
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
Kısa güzel ve anlamlı sözler 2021
Kuveyt Türk, Albaraka, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım Faizsiz 10.000 TL Kredi Kampanyası hangi başvurusu için şartlar nelerdir?
Temizlik Benim İşim 9 Mart Salı neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur? Bebeğin göz rengi ne olacak?
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmenin tabiri ve anlamı
Damızlık alımında devlet destek şartları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.