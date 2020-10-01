Müzik camiasının acı kaybı! Arif Akpınar vefat etti

Bülent Seyhan yaptığı paylaşım ile Arif Akpınar’ın vefat ettiğini duyurdu. 36 yaşındaki genç sanatçının vefat ettiğini paylaşan Seyhan Müzik’in sahibi Bülent Seyhan, bu vefatın ardından yaşadığı üzüntüyü sevenleri ile paylaştı.

Beyninde tümör çıktı

Geçtiğimi aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arif Akpınar’ın kontrollerin ardından beyninde tümör olduğu saptanmıştı. O dönemden bu yana tedavi gören Arif Akpınar yaşama gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının vefat haberini Bülent Seyhan ve Onur Akay sosyal medya hesaplarından duyurdu.