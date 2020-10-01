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Müzik camiasının acı kaybı! Arif Akpınar vefat etti

Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan Arif Akpınar'ın vefat ettiğini açıkladı. Kilit şarkısı ile birlikte tanınan 36 yaşındaki sanatçı, hayata gözlerini yumdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 22:56
Müzik camiasının acı kaybı! Arif Akpınar vefat etti
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Bülent Seyhan yaptığı paylaşım ile Arif Akpınar’ın vefat ettiğini duyurdu. 36 yaşındaki genç sanatçının vefat ettiğini paylaşan Seyhan Müzik’in sahibi Bülent Seyhan, bu vefatın ardından yaşadığı üzüntüyü sevenleri ile paylaştı.

Beyninde tümör çıktı


Geçtiğimi aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arif Akpınar’ın kontrollerin ardından beyninde tümör olduğu saptanmıştı. O dönemden bu yana tedavi gören Arif Akpınar yaşama gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının vefat haberini Bülent Seyhan ve Onur Akay sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Son Güncelleme: 01.10.2020 22:56
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Arif AkpınarBülent SeyhanVefat
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