Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşkı tam gaz devam!

Bir süre önce ayırlan çift Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup tekrar birlikte görüntülendi. Barışan sevgililer Etilerde bir mekân çıkışı kameralara yansıdı. Keyiflerinin oldukça iyi olduğu görülen çift araçlarına binerek mekândan ayrıldı.
TEKRAR BARIŞTILAR
Pandemi döneminde tekrar görüşemeye başlayan çift barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeye başlamıştı.
2 gün önce Etilerde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yedikleri yemek sonrasında mekândan ayrılırken kameralara yansıyan çift oldukça keyifli görünüyordu. Muhabirlere el sallayarak mekândan birlikte ayrıldılar.
Son Güncelleme: 31.10.2020 09:23