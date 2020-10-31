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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşkı tam gaz devam!

Ayrılıklarının ardından yeniden barışıp aşklarına başlayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, önceki akşam Etiler’de kameralara yansıdı. Çiftin keyiflerinin oldukça yerinde olduğu görüldü.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:23
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşkı tam gaz devam!
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Bir süre önce ayırlan çift Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup tekrar birlikte görüntülendi. Barışan sevgililer Etilerde bir mekân çıkışı kameralara yansıdı. Keyiflerinin oldukça iyi olduğu görülen çift araçlarına binerek mekândan ayrıldı.


Mustafa Sandal ile olan ilişkisi hakkında konuşan Melis Sütşurup daha önce yaptığı bir açıklamasında tesadüfen bir şey öğrendiğini ve bu öğrendiği bilgi sonrasında ilişkiyi hemen bitirdiğini söylemişti. Daha önceden de mide bulandıran şeyler olduğundan bahsederken ayrıntıya girmemişti.

TEKRAR BARIŞTILAR

Pandemi döneminde tekrar görüşemeye başlayan çift barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeye başlamıştı.

2 gün önce Etilerde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yedikleri yemek sonrasında mekândan ayrılırken kameralara yansıyan çift oldukça keyifli görünüyordu. Muhabirlere el sallayarak mekândan birlikte ayrıldılar.



Son Güncelleme: 31.10.2020 09:23
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa SandalMelis Sütşurup
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