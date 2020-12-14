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Mustafa Ceceli yeni şarkısı Öptüm Nefesinden şarkı sözleri

Mustafa Ceceli Öptüm Nefesinden adlı şarkıyla dönüş yaptı. Ünlü popçunun sevenleri Mustafa Ceceli yeni şarkısı Öptüm Nefesinden şarkı sözlerini araştırmaya başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:53
Mustafa Ceceli yeni şarkısı Öptüm Nefesinden şarkı sözleri
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Ünlü şarkıMustafa Ceceli yeni şarkısını duyurdu. Youtube platformunda yayınlanan şarkı kısa süre içerisinde en çok dinlenenler listesine girdi. Öptüm Nefesinden adlı şarkıda Mustafa Ceceli’ye Ekin Uzunlar eşlik ediyor.

Öptüm Nefesinden şarkısının sözleri ise oldukça dikkat çekti. İşte şarkının sözleri;

  • Geçtim senle dolu sokaklardan
  • Ne hallere düştüm yaşananlardan
  • Yorulmuşum bütün olanlardan
  • Öptüm Nefesinden uzaklardan
  • Dağılır her yere feryadım karayım
  • Bir ümidim olsun her zaman arayım
  • Sesini duyup da öylece kalayım
  • Bıktım sensiz sessiz akşamlardan
  • Bir bilsen ağlamak çare de değil ki
  • Ölücem mi kalıcam mı belli mi
  • Bir sor nasıl geçiyor burada günlerim
  • Vazgeçilmez oldun kararlardan

Öptüm Nefesinden şarkısı künye

Mustafa Ceceli’nin yeni şarkıcı Öptüm Nefesinden’in söz ve müziği Şöhret Memmedov’a ait olup söz düzenleme Mustafa Ceceli tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği ise Murad Küçük üstlenmiştir.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cecelişarkıöptüm Nefesinden
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