Mustafa Ceceli yeni şarkısı Öptüm Nefesinden şarkı sözleri

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli yeni şarkısını duyurdu. Youtube platformunda yayınlanan şarkı kısa süre içerisinde en çok dinlenenler listesine girdi. Öptüm Nefesinden adlı şarkıda Mustafa Ceceli’ye Ekin Uzunlar eşlik ediyor.

Geçtim senle dolu sokaklardan

Ne hallere düştüm yaşananlardan

Yorulmuşum bütün olanlardan

Öptüm Nefesinden uzaklardan

Dağılır her yere feryadım karayım

Bir ümidim olsun her zaman arayım

Sesini duyup da öylece kalayım

Bıktım sensiz sessiz akşamlardan

Bir bilsen ağlamak çare de değil ki

Ölücem mi kalıcam mı belli mi

Bir sor nasıl geçiyor burada günlerim

Vazgeçilmez oldun kararlardan

Öptüm Nefesinden şarkısı künye

Öptüm Nefesinden şarkısının sözleri ise oldukça dikkat çekti. İşte şarkının sözleri;

Mustafa Ceceli’nin yeni şarkıcı Öptüm Nefesinden’in söz ve müziği Şöhret Memmedov’a ait olup söz düzenleme Mustafa Ceceli tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği ise Murad Küçük üstlenmiştir.