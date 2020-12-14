Mustafa Ceceli yeni şarkısı Öptüm Nefesinden şarkı sözleri

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli yeni şarkısını duyurdu. Youtube platformunda yayınlanan şarkı kısa süre içerisinde en çok dinlenenler listesine girdi. Öptüm Nefesinden adlı şarkıda Mustafa Ceceli’ye Ekin Uzunlar eşlik ediyor.
- Geçtim senle dolu sokaklardan
- Ne hallere düştüm yaşananlardan
- Yorulmuşum bütün olanlardan
- Öptüm Nefesinden uzaklardan
- Dağılır her yere feryadım karayım
- Bir ümidim olsun her zaman arayım
- Sesini duyup da öylece kalayım
- Bıktım sensiz sessiz akşamlardan
- Bir bilsen ağlamak çare de değil ki
- Ölücem mi kalıcam mı belli mi
- Bir sor nasıl geçiyor burada günlerim
- Vazgeçilmez oldun kararlardan
Öptüm Nefesinden şarkısı künye
Mustafa Ceceli’nin yeni şarkıcı Öptüm Nefesinden’in söz ve müziği Şöhret Memmedov’a ait olup söz düzenleme Mustafa Ceceli tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği ise Murad Küçük üstlenmiştir.
Son Güncelleme: 14.12.2020 15:53