Mustafa Ceceli eşiyle birlikte Bodrum'da! Selin İmer'i öpmeye doyamadı

Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, 4 sene önce evlendiği eşi Selin İmer ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Romantik dakikalar yaşayan ikiliden Ceceli, eşini kucaklayarak denize atmaya çalıştı. Daha sonra karısının gönlünü almak için onu öpücüklere boğdu.

Çift, tatil sezonunu Bodrum’da başlattı.

Önce şaka sonra öpücük

Su soğuk olduğu için denize girerken zorlanan İmer, Ceceli tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Ceceli o sırada kaçmak isteyen eşini kucakladı ve suya atmaya çalıştı. Şakalaşma anları fotoğraflara yansıdı. Ceceli şakadan sonra karısının öperek gönlünü almak istedi.

Eğlenceli dakikaların ardından başarılı sanatçı denize girerken eşi kumsalda oturmayı tercih etti.