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Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?

Ünlü müzisyen Murda son zamanlarda rap dünyasında herkes tarafından yoğun ilgi görmesi halinde birçok kere gündem konusu oldu. Aya şarkısı ile tanınan rapçi kimdir, kaç yaşındadır soruları sorulmaya devam ediyor. Gerçek adı Önder Doğan olan Murda hakkında merak edilenler haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:28
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
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Murda kimdir?

Hayata 30 ocak 1984 yılında Hollanda da başlayan Murda gerçek adı ise Önder Doğan’dır. Amsterdam’da dünyaya gelen ünlü rapçi bir süre hayatına Madrid’de devam ettir. Rap dünyasına küçük yaşlarda başlayan Murda, doğduğu yer olan Hollanda’ya dönmesiyle beraber müzik dünyasına atıldı. 2008 yılında ilk EP’sini hazırlayaran rap hayatına giriş yaptı.

2015 yılında çıkardığı bütün parçaları bir araya getirerek albüm haline getiren Murda, Türkiye’de ise ilk olarak Ezhel ile beraber söyledi ‘AYA’ şarkısı ile gündeme geldi. Müziklerinin başarısı herkes tarafından bilinirken şuan ise EXXEN platformunda yer alan O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri koltuğunda yer alıyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:28
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RapAyaMurda
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