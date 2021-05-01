Murat Yıldırım, tam kapanma öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere koli dağıtımı yaptı!

Geçen haftalarda finale giden Ramo dizisinde başrolde rol alan Murat Yıldırım, hem ramazan ayı olmasından dolayı hem de kovid-19 ile mücadele doğrultusunda alınan tam kapanma uygulamasından dolayı ihtiyaç sahibi olan kişileri göz ardı etmedi.

Erzak kolilerini kendisi dağıttı

Yaptığı yardımlar ile her zaman kendisinden söz ettirmeyi başaran deneyimli oyuncumuz Yıldırım, tam kapanmanın başlamasına sayılı zaman kala otomobiline yüklediği erzak kolilerini ihtiyaç sahibi olan kişilerin evlerine giderek teker teker dağıttı. Yıldırım'ın yapmış olduğu bu anlamlı yardımsa bir vatandaşın o anları görüntülemesi ile gün yüzüne çıktı.