İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!

2016 tarihinde Iman Elbani ile evlilik kararı alan oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi için yaptırdığı jest, eşinin instagram paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:55
Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!
Takip Et:

Iman Elbani, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu ile birlikte Beykoz'da bulunan evlerinden kar manzaralarını paylaştı. Paylaşımındaki detaysa takipçilerinden kaçmadı.

Murat Yıldırım, her fırsatta aşkını dile getirdiği i Iman Elbani'nin ismini bahçelerinde bulunan havuza yazdırdığı gözlemlendi.

İşte o paylaşım

Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından "İyi pazarlar" notu ile paylaştığı gönderisine eşinin "My Heart"notunu düşerek kalp emojisini koymayı ihmal etmedi.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 17:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuratYıldırımımanElbani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi
Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi
Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı
Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı
Enes Batur paylaştığı tweet ile olay yarattı!
Enes Batur paylaştığı tweet ile olay yarattı!
Fenerbahçe’li Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı
Fenerbahçe’li Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı
Sıla ve şef Hazer Amani'nin evlilikleri tek celsede bitti
Sıla ve şef Hazer Amani'nin evlilikleri tek celsede bitti
Çağatay Ulusoy, Çeşme'ye milyonluk yatırım yapmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy, Çeşme'ye milyonluk yatırım yapmaya hazırlanıyor

Popüler Haberler

Siber vatan projesi nedir? Siber Vatan eğitimi nasıl alınır, amacı nedir?
3 bankadan internet ile anında kredi başvuruları başladı
Erken emekli olabilmek için şartlar 2021
iMac tasarımı 8 yıl sonra ilk defa değişiyor
Börü dizisi konusu nedir? Blu TV Börü 2039 tanıtım fragmanı yayınlandı!
Mesut Özil imza töreni hangi kanalda yayınlanacak? FB TV Mesut Özil imza töreni ne zaman olacak?
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin tabirleri ve yorumları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye Çakırbeyli ( Hayriye Ana ) öldü mü? EDHO Sabina Toziya diziden neden ayrıldı?
Tunceli askere kaç gönderiyor? 2021 Tunceli merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Necdet Pamir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Birleşme partisi sonrası 14 Nisan Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Hangi yarışmacı, hangi takımda yer alıyor?
Soğan suyu kürü zayıflatır mı? Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları
Mucize Doktor dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Çatı Katı Aşk Doktor Uğur'u kim canlandıracak? Cansu Kanlıkaya kimdir?
EFT ücretleri ne kadar? Bankaların 2021 güncel EFT ücretleri
Sivas askere kaç gönderiyor? 2021 Sivas merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Baraj doluluk oranlarındaki son durum ne?
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 18 Ocak 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.