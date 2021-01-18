Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!

Iman Elbani, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu ile birlikte Beykoz'da bulunan evlerinden kar manzaralarını paylaştı. Paylaşımındaki detaysa takipçilerinden kaçmadı.
Murat Yıldırım, her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Iman Elbani'nin ismini bahçelerinde bulunan havuza yazdırdığı gözlemlendi.
İşte o paylaşım
Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından "İyi pazarlar" notu ile paylaştığı gönderisine eşinin "My Heart"notunu düşerek kalp emojisini koymayı ihmal etmedi.
Son Güncelleme: 18.01.2021 17:55