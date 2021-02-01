İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...

Murat Övüç'ten ilişki itirafları

Murat Övüç ilişki hayatı hakkında merak edilenleri cevapladı. Bazı itiraflar kafalarımızı fazla zorladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:18
Murat Övüç'ten ilişki itirafları
Takip Et:

Sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç, yarattığı skandallar ile her daim gündeme adını çıkarmayı başarıyor. Ününün büyük bir kısmını instagramda paylaştığı videolara borçlu. Dalga dalga adlı parçayla da uzun süre gündemde kalan Murat Övüç şimdi de ilişki hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

 

Çok merak edilen sevgilisi hakkında da konuşan Övüç, sevgilisi ile 12 yıldır beraber olduklarını söyledi ancak açıklama burada bitmedi. Kendisinin aynı süre içinde hem kadın hem de erkek sevgililerinin olabildiğini vurgulayan Murat Övüç bu açıklamasının ardından birçok tepki aldı.

 

Övüç sevgilisinin gücüne aşık olduğunu belirtirken ayrıyeten de özgür bir kadının üç aşığı olması gerektiğini söyledi. Bunlardan biri aşık, biri  belalı, diğerinin de para sahibi olması gerekliymiş.

 

19 yaşında gay olduğunu anladığını söyleyen Övüç, aynı zamanda kadınlarla da beraberlik yaşayabildiğinden belki biseksüel olabileceğinin de üstünde durdu.

 

Konu ile ilgili olarak da Tuğba Ekinci, Murat Övüç’ün güzeller güzeli bir kadın aşığı olduğunu söyledi.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Murat ÖvüçSeçilmiş Bir AdamSosyal Medya Fenomeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim Kardashian Karayipler'de
Kim Kardashian Karayipler'de
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Uraz Kaygıroğlu'nun
Uraz Kaygıroğlu'nun "telefonun başında" performansı sosyal medyayı salladı!
Dilan Deniz Çiçek:
Dilan Deniz Çiçek: "Sıram gelince aşı olacağım"
Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı
Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı
Kehanetleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons'ın yazarı Marc Wilmore yaşamını yitirdi!
Kehanetleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons'ın yazarı Marc Wilmore yaşamını yitirdi!

Popüler Haberler

Altın havalesi nedir? Hangi bankalar havale altın hizmeti verir?
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
PTT ile milyonlarca kişiye 700 TL para yardımı ödemesi
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Çamaşır suyu lekesi en kolay nasıl çıkar?
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı nereli , kaç Yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları nasıl? Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Maraşlı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kimdir, nereli yaşı kaç?
Bilinçli Tüketici Nedir? Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur?
Hamilelik belirtileri nelerdir? Gebelikte ilk belirtiler nedir, nasıl belli olur?
Alev Alev dizisi final mi yapacak? Dizi 2. sezonunu yayınlayacak mı?
PTT Zimmet alındı anlamı nedir? Zimmete alınan kargolar ne zaman gelir?
Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ne zaman ve nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçek tarihteki hikayesi ve ölüm zamanı
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri kimdir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT 1 Teşkilat oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Seksenler dizisi Fehmi Baba neden yok diziden ayrıldı? Rasim Öztekin’in sağlık problemi nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.