Murat Övüç'ten ilişki itirafları

Sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç, yarattığı skandallar ile her daim gündeme adını çıkarmayı başarıyor. Ününün büyük bir kısmını instagramda paylaştığı videolara borçlu. Dalga dalga adlı parçayla da uzun süre gündemde kalan Murat Övüç şimdi de ilişki hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Çok merak edilen sevgilisi hakkında da konuşan Övüç, sevgilisi ile 12 yıldır beraber olduklarını söyledi ancak açıklama burada bitmedi. Kendisinin aynı süre içinde hem kadın hem de erkek sevgililerinin olabildiğini vurgulayan Murat Övüç bu açıklamasının ardından birçok tepki aldı.

Övüç sevgilisinin gücüne aşık olduğunu belirtirken ayrıyeten de özgür bir kadının üç aşığı olması gerektiğini söyledi. Bunlardan biri aşık, biri belalı, diğerinin de para sahibi olması gerekliymiş.

19 yaşında gay olduğunu anladığını söyleyen Övüç, aynı zamanda kadınlarla da beraberlik yaşayabildiğinden belki biseksüel olabileceğinin de üstünde durdu.

Konu ile ilgili olarak da Tuğba Ekinci, Murat Övüç’ün güzeller güzeli bir kadın aşığı olduğunu söyledi.