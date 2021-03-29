Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan geçtiğimiz günlerde uğradı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Bahar Candan’a Murat Dilekli adlı şahsın şiddet uyguladığı öğrenildi.

Murat Dilekli’nin alınan ifadesinde “tipini beğenmedim” şeklinde söylemi ise gündem olmuştu.

Murat Dilekli kimdir?

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan geçtiğimiz günlerde Murat Dilekli adlı şahıs tarafından darp edilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Bir otel çıkışında Bahar Candan’a saldıran Murat Dilekli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bahar Candan ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Murat Dilekli’nin ise sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Murat Dilekli hakkında detaylı bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı.