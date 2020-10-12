Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak itiraf! 'Beni eşcinsel sanıyorlardı'

‘Beni eşcinsel sanıyorlardı’

Hande Erçel ile ayrılığı sonrasında gündemden düşmeyen şarkıcı’ın Youtube kanalına konuk oldu. ‘Ünlü Dedikodusu’ adlı programa katılan Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile 2 yıl ilişki yaşayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkisini de sonlandırmıştı. Berfu Yenenler’in programında özel hayatıyla ilgili konuşan Dalkılıç, ‘Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim’ diyerek bombayı patlattı. Ünlü şarkıcı, ‘Beni bir ara eşcinsel sanıyorlardı’ diyerek sözlerine şöyle devam etti; ‘’Bir gün İzmir’e bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırıp ‘O arkadaşla aranızda ne var?’ dedi. Bir erkekten bahsediyordu’’ dedi.