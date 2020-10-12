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Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak itiraf! 'Beni eşcinsel sanıyorlardı'

'Ünlü dedikodusu' isimli Youtube programına katılan Murat Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu. Ünlü müzisyen, hayranlarının bir ara kendisini eşcinsel sandıklarını söyledi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 23:35
Murat Dalkılıç'tan çok konuşulacak itiraf! 'Beni eşcinsel sanıyorlardı'
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Hande Erçel ile ayrılığı sonrasında gündemden düşmeyen şarkıcı Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler’ın Youtube kanalına konuk oldu. ‘Ünlü Dedikodusu’ adlı programa katılan Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

‘Beni eşcinsel sanıyorlardı’

Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile 2 yıl ilişki yaşayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkisini de sonlandırmıştı. Berfu Yenenler’in programında özel hayatıyla ilgili konuşan Dalkılıç, ‘Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim’ diyerek bombayı patlattı. Ünlü şarkıcı, ‘Beni bir ara eşcinsel sanıyorlardı’ diyerek sözlerine şöyle devam etti; ‘’Bir gün İzmir’e bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırıp ‘O arkadaşla aranızda ne var?’ dedi. Bir erkekten bahsediyordu’’ dedi.



Son Güncelleme: 12.10.2020 23:35
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Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçBerfu YenenlerEşcinsel
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