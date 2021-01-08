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Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takipten çıkarmasının ardından ilk açıklama Erçel'den geldi!

Geçtiğimiz aylar içerisinde şarkıcı Murat Dalkılıç karışık olan ilişkisine son veren Hande Erçel'in ismi bir süredir partneri Kerem Bürsin ile anılmakta. Bu söylentilerin ardından Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç harekete geçti. Dalkılıç Erçel'i silmesinin ardından, Erçel’de aynı harekette bulunmakta geri adım atmadı. Arkadaş olarak kalacaklarını dile getirmelerine rağmen ikilinin bu hareketleri sergilemesi sonrasında Erçel, konuya ilişkin ilk defa açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2021 Cuma 17:23
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takipten çıkarmasının ardından ilk açıklama Erçel'den geldi!
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Oyuncu Hande Erçel magazinin dilinden kurtulamıyor. Yapılan haberlere göre oyuncu Hande Erçel, akşam set çıkışından sonra Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine yakalandı. O anda gazetecileri etrafında bulunca şaşıran Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" şeklinde konuşarak muhabirlere şaka yaptı.

"Çok iyi arkadaşız"

Ortalıkta herhangi bir sorunun olmadığını söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı olan Kerem Bürsin sorularınaysa, "Çok iyi arkadaşız" yanıtını verdi.

"Arkadaş olarak ayrıldık"

Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın takipten çıkarması konusunda ise, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamalarında bulundu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, bundan altı ay önce ilişkilerine son vermişti. Erçel, geçen ay içerisinde yapmış olduğu açıklamada Dalkılıç’la dost olarak ayrıldıklarına vurgu yapmıştı.

Eski sevgilisini sildi

Ayrılığın ardından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hareketinden sonra Hande Erçel de sosyal medyadan eski sevgilisini takipten çıkarmıştı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinMurat DalkılıçAşkSevgi
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