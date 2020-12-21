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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel cephesinde yeni gelişme! Yeni aşk mı var?

3 yıl önce bir birlikteliğe başlayan ve tam evlenecekler derken geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılma kararı alarak hayranlarını şoka uğratan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:06
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel cephesinde yeni gelişme! Yeni aşk mı var?
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Ünlü popçu Murat Dalkılıç ve ekranların sevilen dizilerinden Sen Çal Kapımı'da başrol oynayan güzel oyuncusu Hande Erçel 3 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Temmuz ayında bitirmişlerdi. Erçel ve Dalkılıç aşkının sona ermesi çiftin hayranlarını üzerken eski sevgililerin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktığı öğrenilirken Erçel'in ünlü popçuyu takip etmeye devam ettiği görüldü.

Hande'yi bir anda sildi!

Çift ayrılık kararı aldıklarında iki dost olarak kaldıklarını bildirseler de bir süredir Hande'yi takip eden Murat Dalkılıç'ın bu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları Murat Dalkılıç'ın bu hareketi sonrası ünlü popçunun hayatında yeni bir aşk olduğu iddiasını ortaya attılar. 

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen ile birlikte olduğu yönünde ortaya atılan iddialara karşılık Dalkılıç’ın Hande Erçel’i bir anda takipten çıkmasını da bu aşka kanıt olarak gösterildi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçHande ErçelMelis Sezen
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