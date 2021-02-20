Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yeni şarkısı ‘Sevgilim’ i piyasaya sürdü. Youtube’da klibi yayınlanan ‘Sevgilim’ şarkısı kısa sürede binlerce izlenme ve yorum aldı. Şarkıdaki dikkat çeken detay ise bir takipçinin yorumuyla ortaya çıktı.

Klipteki oyuncunun Aslı Enver’e benzerliği dikkat çekti

Youtube platformunda yayınlanan klip sonrası binlerce yorum yapıldı. Bazı aboneler klipteki oyuncu Alize Çekiç’i saç stiliyle Aslı Enver’e benzetti. Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver’den ayrılan Murat Boz’un, klibinde eski sevgilisine çok benzeyen bir kadını oynatması herkesi şaşkına çevirdi.