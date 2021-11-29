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Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur cephesinden üçüncü kez kötü haber!

Yaz aylarında başladıkları ilişkilerine bir dargın bir barışık devam eden Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur cephesinden üçüncü kez kötü haber geldi ve çift her yerden birbirlerini silerek aşklarını noktaladı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:25
Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur cephesinden üçüncü kez kötü haber!
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Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın, yaz başlarında başladıkları arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Süreç içerisinde iki kez yollarını ayıran çift, ilişkilerine üçüncü bir şansı verdi ve aşklarına kaldıkları yerden devam etti.

Yeni bir şansın kendilerine iyi geleceğini düşünen çiftin ilişkileri düşündükleri gibi olmadı ve ilişkilerinde aradıkları mutluluğu bir türlü bulamadı.

Daha önce iki defa ayrılan ve tekrar barışan çift, 5 ayda üçüncü kez yollarını ayırmaya karar verdi. Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sildikleri ve birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları görüldü.


Son Güncelleme: 29.11.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
Müjde UzmanOğuzhan Uğur
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