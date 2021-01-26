Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı

Bir dönemin en çok aranan oyuncularından olan Müjde Ar, son günlerde kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumuyla ilgili zor günler geçiriyor. Kardeşinin 2,5 yıldır kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Müjde Ar, 63 yaşındaki kardeşi Mehtap Ar'ın yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Son 2.5 yıldır akciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavi altında olan Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

63 yaşındaki kardeşinin tedavisinin yoğun bakımda devam edeceğini söyleyen Müjde Ar, kardeşinin şu an direndiğini fakat çok fazla reaksiyon almadıklarını belirterek, "O benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz." dedi.

Kardeşinin 5 gündür yoğun bakımda olduğunu kaydeden Müjde Ar, 8 Ocak tarihinde kontrol için hastaneye gidip geri döndükten sonra Mehtap Ar'ın durumunun kötüleştiğini hastaneye kaldırdıktan sonra doktorların yoğun bakıma alınması gerektiğini söylediklerini ifade eden Müjde Ar, kardeşinin bilincinin ne durumda olduğunu bilmediklerini sadece sürekli uyku halinde yattığını söyledi.

İlaç tedavisinin iyiye giderken yaşadıkları son olayın büyük şanssızlık olduğunu söyleyen Müjde Ar, Mehtap Ar'a 'immüno terapisi'nin iyi geldiğini fakat kanseri vücutta başka bölgeye sıçramasıyla yeniden yayılma göstermesi nedeniyle durumunun ağırlaştığını kaydetti. Doktorların elinden gelen her şeyi yaptığını dile getiren Müjde Ar, bir mucize beklediklerini de sözlerine ekledi.