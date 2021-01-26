Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber geldi

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam’ın usta oyuncularından Müjde Ar’ın kız kardeşi Mehtap Ar’ın tedavisi Müjde Ar’ın sahibi olduğu Bodrum'da bulunan evde gerçekleşiyor.

Gelen son dakika bilgisine göre Mehtap Ar sağlık durumunun bozulmasıyla yoğun bakıma alındı. Uzun süredir kanser ile savaşan Mehtap Ar 10 gün önce rahatsızlık geçirerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış ve buradaki tedavisi sürerken yoğun bakıma kaldırıldı.1 hafta önce yoğun bakımdan çıkan Mehtap Ar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

MEHTAP AR KİMDİR?

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızı olan Mehtap Ar 1957 doğumludur. Anne ve babasının ayrılığının ardından ablası Müjde Ar ile dedesinin yanında büyüdü. 2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile bir çocuk tiyatrosu kurarak tunelere çıkan Mehtap Ar tüm Anadolu’yu dolaşmış Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Ancak evliliği uzun sürmedi. İkinci kez evleğinde bu evlilikten Söz Ar adında bir oğlu oldu.