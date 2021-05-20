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Muhteşem Yüzyıl Aybige Hatun kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Muhteşem Yüzyıl'da Aybige Hatun rolünde oynayan Ezgi Eyüboğlu sosyal medya gündeminde. Ezgi Eyüboğlu'nun hayatına dair detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:50
Muhteşem Yüzyıl Aybige Hatun kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
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Muhteşem Yüzyıl dizisinden Aybige Hatun rolü ile tanıdığımız Ezgi Eyüboğlu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli? Hangi diziler ve filmlerde rol almıştır? gibi soruların cevaplarını haberimizden öğrenebilirsiniz. 

18 Haziran 1988 İstanbul doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. İktisat bölümünü tamamlamasının ardından hayatını oyunculuğa adamaya karar veren Eyüboğlu, Bahçeşehir Üniversitesinde ileri oyunculuk bölümünde master programını tamamlamıştır. Ezgi Eyüboğlu 2012 yılında giriş yaptığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde de rol almış olan ünlü ve yetenekli oyuncu, günümüzde TRT ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandırmaktadır. Birçok dizide ve filmde yer almış olan Ezgi Eyüboğlu'nun ileride yer alacağı projeler merakla beklenmekte.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi EyüboğluMuhteşem YüzyılAybige Hatun
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