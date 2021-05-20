Muhteşem Yüzyıl Aybige Hatun kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?

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18 Haziran 1988 İstanbul doğumlu olan Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. İktisat bölümünü tamamlamasının ardından hayatını oyunculuğa adamaya karar veren Eyüboğlu, Bahçeşehir Üniversitesinde ileri oyunculuk bölümünde master programını tamamlamıştır. Ezgi Eyüboğlu 2012 yılında giriş yaptığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde de rol almış olan ünlü ve yetenekli oyuncu, günümüzde TRT ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandırmaktadır. Birçok dizide ve filmde yer almış olan Ezgi Eyüboğlu'nun ileride yer alacağı projeler merakla beklenmekte.