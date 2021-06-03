Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?

Sosyal medyanın dilinden düşmeyen Şeyma Subaşı, son günlerde hakkında çıkan hamilelik iddiaları ile oldukça gündemde. Hamilelik iddiaları sonrasında Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi de oldukça merak edilmeye başlandı. İşte Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Muhammed Al Saloussi’ye dair detaylar…

Muhammed Al Saloussi kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

36 yaşındaki Saloussi yatırımcılık yapıyor ve babası Mısırlı bir şeyh. ABD Florida’da bulunan aile şirketlerinin yöneticisi olan Saloussu’nin ismine kayıtlı on bir şirketi var. 2020 yılının “En Zengin Araplar” listesinde 18. sırada olan Saloussi yılda 1.2 milyar dolar gelire sahip.

Yatırım işi dışında, yapımcı ve DJ olan Saloussi’nin adı, bir zamanlar herkesin Chloe yenge olarak tanıdığı Chloe Loughnan ile çıkmıştı. Ayrıca Mısırlı milyarderin adı, bu sene Mart ayında yabancı basında çalıntı Ferrari haberlerinde de çıkmış, sonrasında genç milyarderin üç sene önce 1.4 milyon dolara aldığı aracın çalıntı olduğu anlaşılmıştı.