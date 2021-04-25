Muhabirler Cem Yılmaz'ı nasıl duygulandırdı?

23 Nisan günü 48 yaşına giren Cem Yılmaz ofisine giderken kameralara yakalandı. Muhabirler 48 yaşına giren Yılmaz’a pasta sürprizi yaptı. Muhabirlerle selfie çekinen ünlü komedyen eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulan soruları ti’ye aldı. Cem Yılmaz ayrıca Erşan Kuneri dizisinin çekimleri hakkında bilgi verdi.

Erşan Kuneri dizisinin oyuncularından Çağlar Çorumlu, okuma provası çıkışı görüntülendi. Nilperi Şahinkaya okuma provasına sevgilisi Emre Yusufi’yle geldi. “Masumlar Apartmanı” dizisinde Safiye ve Gülben karakterlerini canlandıran Ezgi Mola ile Merve Dizdar okuma provasından beraber ayrıldı.

Ezgi Mola dizideki rolü hakkında konuşmak istemedi. Mola zamanının çoğunu Masumlar Apartmanı’nın setinde geçirdiğini ve tatil yapamadığını belirtti. Ünlü oyuncu uzun zamandır hayalini kurduğu bir giyim koleksiyonu piyasaya çıkardı. Mola, özenle hazırlanan kıyafetlerin modelliğini de kendisi yaptı.