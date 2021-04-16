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Müge Anlı Vurgun şarkısı ile gündemde!

Müge Anlı yeni açmış olduğu resmi Instagram hesabı üzerinden seslendirdiği Vurgun şarkısını takipçileri ile paylaştı. Müge Anlı'nın bu paylaşımına kısa süre içinde yüzbinlerce beğeni geldi.

16 Nisan 2021 Cuma 18:13
Müge Anlı Vurgun şarkısı ile gündemde!
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Sosyal medya platformlarında fazla aktif olmayan ancak yoğun ısrarların ardından hayranlarını kıramayarak instagram hesabını açan Müge Anlı, kısa süre içinde takipçi rekorunu kırarak ülke gündeminde yer edindi. Başarı televizyoncuyu 2 gün içinde 1.2 milyon kişi takip etti. Sosyal medya kullanıcıları, Müge Anlı'nın kısa süre içinde en fazla takipçinin sahibi Türk olmasına kesin gözüyle bakmakta. 

Bu arada Müge Anlı İnstagram'a kısa süre içinde ayak uydurdu ve paylaşımlarıyla da dikkatleri toplamaya başladı. Başarılı televizyoncunun son paylaşımıysa ortalığı yıktı geçirdi.

''Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap: Müzikle.'' Şeklinde cevap veren Müge Anlı, Muazzez Abacı'ya ait olan Vurgun isimli şarkıyı okudu. Oldukça başarılı bir performansa imza atan Müge Anlı, bu alanda olan başarısıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.

Müge Anlı'yı takip edenler, başarılı televizyoncunun şarkı performansını oldukça beğendi. Hayranları tarafından büyük alkış toplayan Müge Anlı'nın bu paylaşımına yarım saat içinde yaklaşık 400 bini aşkın beğeni geldi.

Anlı’nın okumuş olduğu şarkı yorum yağmuruna tutulurken, yorumların tümünde övgüyle bahsedildi. Ancak Anlı kısa sürenin ardından gönderiyi yorumlara kapattı. Sebebiyse henüz bilinmemektedir.

 

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
VurgunMüge AnlıSosyal Medyaİnstagram
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