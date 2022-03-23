Müge Anlı'nın Son Davranışı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Resmen İyilik Perisi İlan Edildi!

TV ekranlarının en çok sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı son paylaşımla yürekleri fethetmeyi başaran Müge Anlı bakın ne yaptı...

ATV ekranlarının en çok sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert hız kesmeden devam ediyor. Uzun yıllardan bu yana sunuculuk yapan gazeteci Müge Anlı pek çok yardımı ve özelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sözleri, olaylarla olan bakış açısıyla her zaman büyük bir kesim tarafından taktir edilen ve sevilen Müge Anlı son yaptığyla adından söz ettirimeyi başardı. İşte Müge Anlı'nın gönülleri fethetmesini sağlayan o davranışları...

İyilik Meleği Müge Anlı!

Ekranların çok sevilen ismi Müge Anlı yine kalpleri kazanmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Muğla, Antalya gibi yerlerde çıkan orman yangınlarında da tüm imkanlarını kullanan ve avi, hayvanları yanan insanlara yardımda bulunan Müge Anlı, şimdi de aşevi konusunda yeni bir gelişmeye imza attı. Yangın döneminde aşevindeki tüm hizmetleri yangınların olduğu bölgelere yönlendiren Müge Anlı bu hareketiyle de taktir edilmişti.

Aşevi konusunda yeni bir gelişmenin haberini sosyal medya hesabından takipçileri ve sevdikleriyle paylaşan Müge Anlı'ya yorumlar yağdı. Türkiye'nin en sevilen sunucularından biri olan ve büyk oranda kitlesi bulunan Müge Anlı'a taktir mesajları ve yorumları yağdı. Müge Anlı'nın yaptığı yeni gelişme ''iyilik meleği'' olarak anılmasına neden oldu. İnstgram'da konuşulan Müge Anlı Twitter'da da kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girmeyi başararak TT oldu.

Müge Anlı hakkında binlerce twit atılırken tebrik mesajları da ard arda geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Müge Anlı aşevi hakkında şunları söyledi;

Aşevi filomuzun 44.sü Yahşiyan'da hizmete girdi. ''Müge Anlı ve Dostları'' bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Yahşiyan Belediye Başkanı Sayın Osman Türkyılmaz'a emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kırıkkale'ye sevgilerimi gönderiyorum.