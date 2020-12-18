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Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziye veda etti

TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Mucize Doktor'a Ferda rolü ile dahil olan Seda Bakan, diziye veda etti. Güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda dizide artık yer almayacağını ve ayrıldığını duyurdu.

18 Aralık 2020 Cuma 12:50
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziye veda etti
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FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor dizisinin 42'nci bölümü dün akşam yayınladı. Dizini kadrosuna dahil olarak Adil Hoca'nın Amerika'da yaşayan kızı Ferda rolüne hayat veren Seda Bakan, diziden ayrılmaya karar verdi.

Güzel oyuncu  İnstagram hesabı üzerinden yayınladığı bir fotoğrafla diziye veda ettiğini duyururken duygu dolu bir not ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınına yakalanan ve gördüğü tedavi ile hastalığı atlatan Seda Bakan, fotoğrafı 'Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim' notuyla paylaştı.

Instagram hesabının story bölümünden kızı için süt sağdıktan sonra karan içinde poz verdiği bir fotoğrafını paylaşan Seda Bakan, fotoğrafın altına  "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere"  diye yazdı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 12:50
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