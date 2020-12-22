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Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez evlilik kararı aldı!

Mucize Doktor dizisinde Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez, Youtube'de katıldığı programda aşk hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile evlilik kararı alan Taner Ölmez mutluluğunu dile getirdi.

22 Aralık 2020 Salı 14:48
Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez evlilik kararı aldı!
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FOX TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez evlilik hazırlığına başladı. Mucize Doktor başrolü Ölmez, nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile evlilik kararı aldı.

Oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nişanlandıktan sonra evlilik hazırlığına başlayan Taner Ölmez 2021 yılında evleneceklerini açıkladı. ‘Ben nişanlı birisi olarak çok mutluyum. İlişkimiz harika. Salgın olmasaydı şimdiye evlenmiştik. Korona biterse bu yaz bitmezse çok az kişi ile tedbirlerimizi alarak nikahımızı kıyarız.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorAliTaner ölmezEce çeşmioğluEvlilik
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