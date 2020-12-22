Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez evlilik kararı aldı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez evlilik hazırlığına başladı. Mucize Doktor başrolü Ölmez, nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile evlilik kararı aldı.

Oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nişanlandıktan sonra evlilik hazırlığına başlayan Taner Ölmez 2021 yılında evleneceklerini açıkladı. ‘Ben nişanlı birisi olarak çok mutluyum. İlişkimiz harika. Salgın olmasaydı şimdiye evlenmiştik. Korona biterse bu yaz bitmezse çok az kişi ile tedbirlerimizi alarak nikahımızı kıyarız.’ Dedi.