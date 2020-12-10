Mucize Doktor dizisinin sevilen oyuncusu koronavirüse yakalandı

Koronavirüs hastalığı hızla yayılmaya devam ederken, hastalığa yakalanan oyuncular arasına Mucize Doktor dizisinin sevilen ve ilgi ile takip edilen oyuncusu Murat Aygen'de eklendi.
Genel olarak sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun tedavisi evinde devam ediyor. İlaç kullanan Aygen'in vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi aldığı öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz ayda dizinin oyuncularından olan Seda Bakan'da koronavirüs hastalığına yakalanmış ve tedavi sonrasında eski sağlığına kavuşmuştu.
Son Güncelleme: 10.12.2020 22:02