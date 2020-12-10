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Mucize Doktor dizisinin sevilen oyuncusu koronavirüse yakalandı

Korona virüs hastalığına yakalanan oyunlar arasına Mucize Doktor dizisinin sevilen oyuncusu Murat Aygen'de eklendi.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:02
Mucize Doktor dizisinin sevilen oyuncusu koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs hastalığı hızla yayılmaya devam ederken, hastalığa yakalanan oyuncular arasına Mucize Doktor dizisinin sevilen ve ilgi ile takip edilen oyuncusu Murat Aygen'de eklendi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide oynadığu doktor Tanju karakteri ile izleyicilerin yakından tanıdığı oyuncu Murat Aygen korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle geçtiğimiz gün hastaneye başvurdu. Kendisine hemen koronavirüs testi yapılan ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıkınca Aygen kendini hemen karantinaya aldı.

Genel olarak sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun tedavisi evinde devam ediyor. İlaç kullanan Aygen'in vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi aldığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz ayda dizinin oyuncularından olan Seda Bakan'da koronavirüs hastalığına yakalanmış ve tedavi sonrasında eski sağlığına kavuşmuştu.



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:02
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMucize DoktorMurat Aygen
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