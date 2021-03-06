Molly Smith'ten cesur paylaşım

İngiltere'de yayımlanan ve izlenme rekorları kıran bir televizyon programında adını duyuran ve yaptığı paylaşımlar ile ününe ün katan Molly Smith'ten yine cesur bir paylaşım geldi.

Sanal alemde tanınan bir model olma yolunda hızla ilerleyen 26 yaşındaki Molly Smith çekimlerden kalan zamanlarda hayranlarına paylaşımlarda bulunuyor.

Instagramda yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan Molly Smith genellikle iç çamaşırıyla ve dekolteli iddialı pozlarıyla tanıyor.

Molly Smith'in son olarak İnstagramda paylaştığı üstsüz paylaşımı hayranları tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte Molly Smith'in olay olan ve çok konuşulan o üstsüz pozu