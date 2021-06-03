Mohammed Alsaloussi serveti ne kadar? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan Şeyma Subaşı, Mısırlı bir iş adamı olan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine yapmış olduğu romantik evlenme teklifini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı ve tekrardan magazinde gündeme gelmeyi başardı. İş adamı olan Alsaloussi’nin ‘’ dünyanın en zengin Arapları’’ listesinde 18. Sırada yer alan Mohammed Alsaloussi’nin kim olduğu, nereli olduğu gibi sorularda herkes tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Mohammed Alsaloussi ne işle ilgileniyor?

Mısırlı bir şeyh oğlu olan iş adamı Mohammed Alsaloussi henüz 36 yaşındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde olan aile şirketinde Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapmaktadır ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrıca kendi adına kayıtlı olan 11 tane de şirketi vardır.

‘’ En Zengin Araplar ‘’

2020 yılında yayınlananlistesinde de adı 18. Sırada yer almaktadır ve Alsaloussi’nin yıllık olarak net kazancı tam 1.2 milyar dolardır.

Şirket yöneticiliğinin yanı sıra hem yapımcılık hem de DJ’lik işi de yapan 36 yaşındaki milyarder Mohammed Alsaloussi, 2 sene önce de İrlandalı güzel model Chloe Loughnan ile aşk dedikodularına karışmıştı.