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Model Moujan Rajaei’ den net cevap ‘Türkiye'yi temsil edeceğim, daha ne olsun?’

2021 'Miss Europe Güzellik Yarışması’nda Türkiye'yi temsil edecek güzel, Rus asıllı olan model Moujan Rajaei olacak. Yarışmaya başlamadan önce Rajaei, bir röportajda merak edilen sorularını yanıtladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:28
Model Moujan Rajaei’ den net cevap ‘Türkiye'yi temsil edeceğim, daha ne olsun?’
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Daha önce 2020’ de Uluslararası 'World Next Top Model’ isimli bir güzellik yarışmasına girerek derece alan Model Moujan Rajaei, dereceye girmekle kalmayıp tüm gözleri üzerine çekmişti. Bu yıl ise 'Miss Europe Güzellik” yarışmasında ülkemiz için yarışacak.  Yarışma öncesi Moujan Rajaei, kendi hakkında merak edilenleri kamuoyuna anlattı.

İsminin anlamının güzel gözlü demek. Olduğunu ve bunu yansıttığını söyleyen güzel modellin gözleri mavi. Kendisi bir anlamda Rus asıllı olan güzel model Rajaei, yıllar önce ailesiyle birlikte Türkiye’ ye adım atıklarını ve burayı çok severek hayatlarını devam ettirmek istedikleri söyledi.

Rajaei, model olmanın yanı sıra oyunculuk eğitiminde tamamladığını ayrıca yakın zamanda farklı bir proje ile karşımıza çıkacağının ipuçlarını belirtti. Rajaei, “Türkiye benim için vatan. Türkiye beni vatandaş olarak kabul ettiği için ben bunun hakkını ödemek istiyorum. Bu şekilde Türkiye'yi temsil ederek başarı getireceğimi düşünüyorum.” İfadelerinde bulundu.

Türkiye ye ilk geldiği zamanlarda belli başlı alışkanlık sorunları yaşadığı anlatan Rajaei, daha sonra herkes bir kardeş gibi dostu olmaya başladığını herkesin aynı ve birbirinden farkı olmadığını geçte olsa anladığını bildirdi. 

Kendisinin bir lisans okuduğunu dile getirerek mesleğinin genetik mühendisliği olduğunu söyleyen Rajaei, modellik yapma hikayesinin başlangıcının şu şekilde anlattı: “O dönemde çevremdeki kişiler beni yönlendirdi. Sende yetenek var ve bu işi yapabilirsin şansını dene dediler. Bu yüzden ben de yavaş yavaş başladım. Bu arada bende oyunculuk eğitimi de var. Aynı zamanda tiyatrocuyum. Küçükken 5 yıl Jimnastik ve bale yaptım.” diye konuştu.

Rajaei, bazı ailesel konular yüzünden bu mesleğinin hiç yapmadığını ve yapmayı düşünmediğini vurguladı. Rajaei, bu sözlerinin ardından Türkiye’yi güzellik yarışmasında temsil edilme sürecini şöyle anlattı: 

“Geçen Lübnan'da katıldığım yarışmada, uluslararası yarışma olduğu için 40 farklı ülkeden kızlar katıldı. Ben orada Miss Asia olarak seçildim. Şimdi tekrar Beyrut'ta başka bir güzellik yarışması olacak. Ben bu kez Türkiye'yi temsil edeceğim. Bugün de özellikle Türk bayrağına vurgu yapmak için kırmızı beyaz giydim. Ben kendimi Türk hissediyorum.”

Rajaei, Yarışmaya hazırlık süreci boyunca Her türlü Yemek, spor, cilt bakımı, duruşum, eğitimleriyle başladığını bunun yanı sıra 5 ayrı dil bildiğinin altını çizdi. Rajaei, 26 yaşında bu kadar çok dil bilmenin sırrının dile önem vermek olduğunu paylaştı. Yarışmadan sonra umduğu şeyin hayatının farklı şekilde ilerlemesinin dışında oyunculuk ya da farklı projelerimde etkili olacağını aktardı.

Rajaei, modellikten memnun musun sorusuna yanıt olarak “Türkiye'yi temsil edeceğim daha ne olsun.” dedi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
ModelMissaeuropaMissturkeyMoujanrajaei
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