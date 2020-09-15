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Model Jovana Djordjevic paylaştığı yarı çıplak pozlar ile yürekleri hoplatmaya devam ediyor

Ünlü Model Jovana Djordjevic sanal alemde paylaştığı yarı çıplak pozlar ile takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor.

15 Eylül 2020 Salı 17:35
Model Jovana Djordjevic paylaştığı yarı çıplak pozlar ile yürekleri hoplatmaya devam ediyor
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Dünyaca ünlü sırp futbolcu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic karantina döneminde eve kapanan ve verdiği pozlar ile adından epey söz ettiren modelden birisi olmuştu.

Güzel model Jovana Djordjevic sanal alemde iddialı pozlarına ve konuşulmaya devam ediyor.

Podyumların aranan yüzü olan 29 yaşındaki başarılı model , aynı şekilde sanal aleminde aranan yüzlerinden oldu.

350 bin'den fazla takipçisi bulunan  Jovana Djordjevic sanal alemde paylaştığı yarı çıplak pozları ile takipçilerinden epey beğeni aldı.


Ayrıca Jovana Djordjevic fotoğraflarının altın düştüğü 'soyunmaktan korkmuyorum' notuda hayranlarının dikkatlerini çekti

İşte sırp modelin birbirinden iddialı sanal alemde olay olan o yarı çıplak pozları 

 



Son Güncelleme: 15.09.2020 17:35
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Anahtar Kelimeler:
Model Jovana DjordjevicJovana DjordjevicFilip Djordjevic
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