Model Jovana Djordjevic paylaştığı yarı çıplak pozlar ile yürekleri hoplatmaya devam ediyor

Dünyaca ünlü sırp futbolcu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic karantina döneminde eve kapanan ve verdiği pozlar ile adından epey söz ettiren modelden birisi olmuştu.
Güzel model Jovana Djordjevic sanal alemde iddialı pozlarına ve konuşulmaya devam ediyor.
Podyumların aranan yüzü olan 29 yaşındaki başarılı model , aynı şekilde sanal aleminde aranan yüzlerinden oldu.
350 bin'den fazla takipçisi bulunan Jovana Djordjevic sanal alemde paylaştığı yarı çıplak pozları ile takipçilerinden epey beğeni aldı.
Ayrıca Jovana Djordjevic fotoğraflarının altın düştüğü 'soyunmaktan korkmuyorum' notuda hayranlarının dikkatlerini çekti
İşte sırp modelin birbirinden iddialı sanal alemde olay olan o yarı çıplak pozları