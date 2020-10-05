Model Elsa Hosk'un hamilelik pozları olay oldu

31 yaşındaki dünyaca ünlü model Elsa Hosk'u şu sıralar annelik heyecanı sardı.

Ünlü model hamileliğinin son günlerini yaşayan Victoria’s Secret modeli, Elsa Hosk sevgilisi Tom Daly ile birlikte bir kız bebek beklediklerini tüm takipçilerine geçtiğimiz dönemde sanal alemde duyurmuştu.

Şu sıralar hamileliğinin son dönemlerini yaşayan ünlü model, son reklam çekiminin görüntülerini sanal alemde takipçilerine paylaştı.

Instagramda 6 milyondan fazla takipçisi bulunan Hosk'un sanal alemde paylaştığı çoklu pozlar kısa süre içinde binlerce beğeni aldı..

İşte ünlü modelin takipçileriyle paylaştığı o çok özel hamilelik pozları