İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Model Elsa Hosk'un hamilelik pozları olay oldu

Dünyaca ünlü İsveçli model Elsa Hosk hamileliğin son günlerinde sosyal medya hesabı üzeriden paylaştığı hamilelik pozlarıyla olay oldu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:35
Model Elsa Hosk'un hamilelik pozları olay oldu
Takip Et:

31 yaşındaki dünyaca ünlü model  Elsa Hosk'u şu sıralar annelik heyecanı sardı.

Ünlü model hamileliğinin son günlerini yaşayan Victoria’s Secret modeli,  Elsa Hosk sevgilisi Tom Daly ile birlikte bir kız bebek beklediklerini tüm takipçilerine geçtiğimiz dönemde sanal alemde duyurmuştu.

Şu sıralar hamileliğinin son dönemlerini yaşayan ünlü model, son reklam çekiminin görüntülerini sanal alemde takipçilerine paylaştı.


Instagramda 6 milyondan fazla takipçisi bulunan Hosk'un sanal alemde paylaştığı çoklu pozlar kısa süre içinde binlerce beğeni aldı..

İşte ünlü modelin takipçileriyle paylaştığı o çok özel hamilelik pozları 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elsa HoskIsveçili Model Elsa HoskElsa Hosk Hamilelik Pozları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler barıştı
Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler barıştı
Seda Sayan'ın yeni hali sosyal medya fenomenine benzetildi
Seda Sayan'ın yeni hali sosyal medya fenomenine benzetildi
Serdar Ortaç'ın ilginç benzerliği Twitter'da gündem oldu
Serdar Ortaç'ın ilginç benzerliği Twitter'da gündem oldu
2021 yılı takvimi için poz veren Kelly Brook, görenleri büyüledi
2021 yılı takvimi için poz veren Kelly Brook, görenleri büyüledi
Survivor Aycan'ın lüks araç ile paylaşımına Sercan Yıldırım'dan esprili yorum!
Survivor Aycan'ın lüks araç ile paylaşımına Sercan Yıldırım'dan esprili yorum!
Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı! İşte son durumu
Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı! İşte son durumu

Popüler Haberler

2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı
Öğrencilere ücretsiz internet paketi veriliyor
Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Günlük burç yorumu 6 Ekim 2020 Salı ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret'in oyuncuları belli oluyor!
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Türkiye Müteahhitler Birliği ile Yurt Dışına 100 Bin İşçi Gönderilecek!
Kira yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? Kira yardımlarında gereken belgeler
Instagram Threads uygulaması nedir? Özellik Türkiye'de ne zaman kullanılacak?
Toki İzmir Selçuk kura sonucu kazanan hak sahipleri listesi
Dikkat çekici harika kıvırcık saç modelleri 2020
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
SGK şahıs ödemeleri nedir? 2020 SGK şahıs ödemeleri nasıl sorgulanır?
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.