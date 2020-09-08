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Model Claudia Romani pembe bikinisiyle yürekleri hoplattı

Paylaşımlarıyla sanal kasıp kavuran İtalyan model Claudia Romani paylaştığı pembe bikinisiyle takipçilerinin yüreğini hoplattı.

08 Eylül 2020 Salı 15:44
Model Claudia Romani pembe bikinisiyle yürekleri hoplattı
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Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle karatina dönemini evinde geçiren ünlü italyan model Claudia Romani ülkesinde başlayan normalleşme süreci sonrası soluğu plajlarda almıştı.

Romani yıllardır dünyadaki en seksi modellerden biri olarak kabul ediliyor ve İtalyan güzel aynı zamanda futbol hakemliği de yapıyor.

Bulduğu her fırsatta tatilin, ve suyun keyfini çıkaran Claudia Romani bu yaz bol bol diğer ünlüler gibi

Miami plajlarında takipçilerine poz verdi.

Yaz tatilinde ülkesi ile ABD arasında mekik dokuyan güzel model sonra olarak ABD'de işçi bayramı sebebiyle plajlarda yine boy gösterdi.

37 yaşındaki model bu sefer Miami plajında verdiği pembe bikinili pozlarıyla hayranlarının yüreklerini hoplattı.


İşte Claudia Romani'den iddialı pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 15:44
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Claudia RomaniClaudia Romani Bikini PaylaşımClaudia Romani Pembe Bikini
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