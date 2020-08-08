Model Bella Hadid'in polise yaptığı hareketi şaşırttı

23 yaşındaki Filistin asıllı güzel model Bella Hadid karantina sonrasın maskesiyle birlikte New York sokaklarında görüntülendi.

Amerikan model Bella Hadid karantina sürecini Pensilvanya’daki ailesinin malikanesinde geçirmişti.

Hadid , şimdilerde ise bir markanın katalog çekimleri için New York'ta soluğu aldı.

Ünlü model şehrin caddelerinde gezdiği sırada maskesi dolaşan polisleri kadrajına alarak orta parmak ile poz verdi.

Ünlü modelin bu verdiği poz hayranlarını epey şaşırttı.