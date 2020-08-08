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Model Bella Hadid'in polise yaptığı hareketi şaşırttı

Filistin asıllı Amerikan modeli Bella Hadid karantina sonrası soluğu aldığı New York sokaklarında maskee takmayan polislere yaptığı orta parmak işareti ile şaşırttı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:52
Model Bella Hadid'in polise yaptığı hareketi şaşırttı
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23 yaşındaki Filistin asıllı güzel model Bella Hadid karantina sonrasın maskesiyle birlikte New York sokaklarında görüntülendi.

Amerikan model Bella Hadid  karantina sürecini Pensilvanya’daki ailesinin malikanesinde geçirmişti.

Hadid , şimdilerde ise bir markanın katalog çekimleri için New York'ta soluğu aldı.


Ünlü model şehrin caddelerinde gezdiği sırada maskesi dolaşan polisleri kadrajına alarak orta parmak ile poz verdi.

Ünlü modelin bu verdiği poz hayranlarını epey şaşırttı.



Son Güncelleme: 08.08.2020 09:52
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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