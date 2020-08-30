Model Bella Hadid transparan kıyafeti ile objektiflere poz verdi!

Podyumların aranan yüzü olan ve Victoria's Secret'ın meleklerinden birisi olan Bella Hadid, kıyafetiyle yine gündem oldu.

Yaptığı paylaşımlar ve giydiği kıyafetleriyle olay yaratan ünlü model Hadid , bu sefer paparazziler tarafından evinden çıkarken görüntülendi.

Bella siyah pantolonun üzerine giydiği transparan kıyafetiyle ve elinde tuttuğu siyah maskesiyle kendisinin bekleyen paparazzilerin objektiflerine yakanlandı.

Karşısında gazetecileri gören ünlü model siyah şık maskesini eline alarak ağzını kapatıp aracına hızlıca binip oradan uzaklaştı.

İşte 23 yaşındali güzel oyuncunun objektiflere takılan o pozları