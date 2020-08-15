Model Alessandra Ambrosio'dan hayranlarına üstsüz paylaşım

Victoria's Secret’ın dünyaca ünlü süper modeli Alessandra Ambrosio podyumlarda olduğu Instagram paylaşımlarında da adından söz ettiiyor.
39 yaşındaki başarılı model verdiği cesur ve iddialı pozları ile hayran kitlesini artırıyor.
10 milyondan fazla takipçisi bulunan Brezilya'lı model son verdiği pozla ile hayranlarının beğenisi topladı.
Ambrosio yaptığı üstsüz paylaşımına düştüğü not ile kısa süre içinde sanal alemde dikkatleri topladı.
İşte Alessandra Ambrosio'nun olay olan o paylaşımı
Son Güncelleme: 15.08.2020 16:34