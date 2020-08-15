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Model Alessandra Ambrosio'dan hayranlarına üstsüz paylaşım

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio tatil pozlarına üstsüz paylaşımını ekledi. Ambrosio 'nun bu pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:34
Model Alessandra Ambrosio'dan hayranlarına üstsüz paylaşım
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Victoria's Secret’ın dünyaca ünlü süper modeli Alessandra Ambrosio podyumlarda olduğu Instagram paylaşımlarında da adından söz ettiiyor.

39 yaşındaki başarılı model verdiği cesur ve iddialı pozları ile hayran kitlesini artırıyor.

10 milyondan fazla takipçisi bulunan Brezilya'lı model son verdiği pozla ile hayranlarının beğenisi topladı.


Ambrosio yaptığı üstsüz paylaşımına düştüğü not ile kısa süre içinde sanal alemde dikkatleri topladı.

İşte  Alessandra Ambrosio'nun olay olan o paylaşımı



Son Güncelleme: 15.08.2020 16:34
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Anahtar Kelimeler:
Alessandra AmbrosioBrezilyalı Süper Model Alessandra Ambrosio
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