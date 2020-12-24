Modacı Nur Yerlitaş'ın koleksiyonu SMA hastası Eylül için satışa çıkacak

2018 yılından beri beyin kanseriyle mücadele eden ünlü modacı Nur Yerlitaş, hastalığına yenik düşerek 27 Nisan’da hayatını kaybetti. Ölümüyle moda dünyasını hüzne boğan Yerlitaş’ın yakınları, büyük bir proje için bir araya geldi.

Eşyaların geliri SMA hastası Eylül’e gidecek

Nur Yerlitaş’a ait olan 100 parçalık kıyafetler, SMA hastası Eylül’ün tedavisi için sosyal medya üzerinden satılacak.. Bu akşam saat 20.30’da Nur Yerlitaş’ın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayında ürünler satışa sunulacak. Bağış gecesi içinve’de kendilerine ait birçok eşyayı bağışladı.