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Modacı Nur Yerlitaş'ın koleksiyonu SMA hastası Eylül için satışa çıkacak

Nisan ayında hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın 100 parçadan oluşan kişisel eşyaları, SMA hastası Eylül'ün tedavisi için bu akşam satışa çıkacak.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:58
Modacı Nur Yerlitaş'ın koleksiyonu SMA hastası Eylül için satışa çıkacak
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2018 yılından beri beyin kanseriyle mücadele eden ünlü modacı Nur Yerlitaş, hastalığına yenik düşerek 27 Nisan’da hayatını kaybetti. Ölümüyle moda dünyasını hüzne boğan Yerlitaş’ın yakınları, büyük bir proje için bir araya geldi.

Eşyaların geliri SMA hastası Eylül’e gidecek

Nur Yerlitaş’a ait olan 100 parçalık kıyafetler, SMA hastası Eylül’ün tedavisi için sosyal medya üzerinden satılacak.. Bu akşam saat 20.30’da Nur Yerlitaş’ın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayında ürünler satışa sunulacak. Bağış gecesi için Sibel Can, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’de kendilerine ait birçok eşyayı bağışladı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Nur YerlitaşSMAEylülSibel CanSerenay SarıkayaHande Erçel
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