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Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları! Podyumda bir anda düştü

Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu çekimler esnasında bir kazayı atlattı. Gülşah Saraçoğlu podyumda yürürken bir anda yere düştü. Ünlü modacı bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:09
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları! Podyumda bir anda düştü
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TV 8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının renkli isimlerinden modacı Gülşah Saraçoğlu, çekimlerde beklenmedik bir kaza yaşadı. Programın çekimlerinde podyumda yürüyen Saraçoğlu bir anda yere düştü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu düştüğü anları Instagram hesabından paylaştı.


Podyumdayken bir anda kendini yerde bulan Gülşah Saraçoğlu’nun düşüşü settekileri de şok etti. Güzel modacıyı yerden arkadaşları kaldırdı. Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda’nın çekimlerindeki düşüş anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü modacı paylaşımına ‘Sonunda bir de gülüyorum’ notunu düştü.



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Gülşah SaraoğluDoya Doya Moda
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