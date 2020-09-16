Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları! Podyumda bir anda düştü

TV 8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının renkli isimlerinden modacı Gülşah Saraçoğlu, çekimlerde beklenmedik bir kaza yaşadı. Programın çekimlerinde podyumda yürüyen Saraçoğlu bir anda yere düştü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu düştüğü anları Instagram hesabından paylaştı.

Podyumdayken bir anda kendini yerde bulan Gülşah Saraçoğlu’nun düşüşü settekileri de şok etti. Güzel modacıyı yerden arkadaşları kaldırdı. Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda’nın çekimlerindeki düşüş anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü modacı paylaşımına ‘Sonunda bir de gülüyorum’ notunu düştü.