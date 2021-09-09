Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?

Türkiye’nin en güzelinin açıklanacağı Miss Turkey 2021 yarışmasında ilk üç ve şampiyon belli oldu. Yarışmanın birincilik ödülünü Dilara Korkmaz kazanırken, ikinci Cemrenaz Turhan, üçüncü ise Şira Sahilli oldu. Yarışmayı izleyenler özellik Cemrenaz Turhan’ı merak ederek güzel yarışmacının hayatı hakkında daha fazla bilgi elde etmek amacıyla intenet üzerinden araştırmalara başladı. Peki Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?

Cemrenaz Turhan Kimdir, Mesleği Ne ve Kaç Yaşında?

Miss Turkey 2021 yarışmasında ikinci olan Cemrenaz Turhan 23 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde eğitim hayatını sürdüren Turhan’ın boyu ise 1.82’dir.

Miss Turkey 2021’de Dilara Korkmaz ve Şira Sahilli ile beraber ülkemizi Miss Supranational’da temsil edecek olan Cemrenaz Turhan, bir çok insanın gönlündeki şampiyon oldu.

Cemrenaz Turhan’ın Instagram hesabında yaklaşık 26,6 bin takipçisi bulunmaktadır.