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Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!

Bir süredir Mısırlı milyarden Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, sonunda beklediği evlenme teklifini aldı. Evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabında yayınlayan Subaşı'nın mutluluğu görülmeye değerdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 14:38
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikteydi.

Sevgilisinin kendisi için yaptığı paha biçilmez jestleri sürekli paylaşan Subaşı, son olarak sevgilisinden aldığı evlilik teklifi anlarını takipçilerine gösterdi.

Bir ara hamile olduğu öne sürülen Şeyma Subaşı, dün sevgilisinden aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabı üzerinden paylaşırken, paylaşımda mutluluktan havalara uçan Şeyma Subaşı'nın sevgilisini öpücüklere boğduğu görüldü. Şeyma'ya takılan tek taş yüzüğün ise metrelerce uzaktan bile fark edildi. 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed AlsaloussiEvlenme Teklifi
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