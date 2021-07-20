Mısırlı Meedo enişte Sedat Peker’e özendi! Tüm gerçekleri açıkladı! Şeyma Subaşı’ndan yüzük iddialarına kadar hepsini açıkladı!

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo geçtiğimiz hafta yaptığı röportajla gündeme gelmişti. Röportajda her şeyi anlatan Mısırlı enişte şimdi de resmi İnstagram hesabından şok eden bir açıklama yayınladı. Röportajdan öğrendiğimiz üzere çiftten ayrılık kararı alan taraf Meedo idi. Şimdilerde ise ayrı mı barışık mı oldukları ise bilinmiyor. Bu sebepten ötürü Mısırlı milyarder İnstagram hesabından açıklama yaptı.

Ayrılık kararını Subaşı vermiş!

Mısırlı sevgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Şeyma Subaşı ile ilişki durumuma ilişkin, Türk medyasında son zaman yanlış birkaç yanlış noktayı ayrıntılı olarak açıklamak istiyorum. Öncelikle bir çift, bebeğini kaybetmiş zor bir deneyimden geçtiğinde; bu durum, ilişkiyi duygusal olarak birçok yolla etkiler. Medya, doğru olmayan her zaman yanlış olduğunu görüyor. Ben Şeyma’dan ayrılmayı seçmedim, o beni tercih etmedi, hayatta bazen iki kişiyi bir araya getiren şeyleri hatırlamak için zaman ve boşluğa ihtiyacınız vardır. İkincisi hiçbir zaman Şeyma’nın gerçekte ne kadar harcama yaptığından şikayet etmedim, birlikte olduğum kişinin aynı erişime sahip olduğuna ve istediğini almak için aynı erişime sahip olduğuna ve benimle aynı hayat tarzına sahip olduğuna inanıyorum. Şeyma tüm erişimi hak ettiği için hiç ilgilenmedim. Gazeteciye yapılan açıklamam, ilişkilerimizde yakaladığımız sorunların sahte takı veya takma yüzük hakkındaki yanlış haberlerle hiçbir şey ile ilgili olmadığını ona açıklamak içindi. Şeyma’nın kartında olduğunu, istediğini alabilir olduğunu sadece ona açıklayacaktım, bu nedenle onu hiçbir zaman sahte bir şeyi alacak durumuna koyamayacağım. Açıklamalarım hakkında gazeteciye yapılan yoruma ilişkin, mali durumuma ilişkin herhangi bir kanıta ihtiyacı olduğunda ona belgeleri sağlamak için güvendiğim arkadaşıma başladığını sadece ona açıkladım. Kamuya hiçbir fatura açıklamadım ve gazeteciye hiçbir şey vermiyordum ve hayatımı daha iyi anlaması ve yanlış haberleri durdurması için ona göre konuşma yaptım. Medyanın birilerin mutluluğuna bakmasın ve kişisel medya kazanımı için zaman ve tarihi geçmeyen bir makale yayınlamasından bir kez gerçekten hayal kaçırdım. ama doğru olduğu bir şey var. Ben, herkesin hakkında düşünüldüğünü dışında dünyayı vermeye hazır olan, iyi bir insan olan ve değişmesini istemeyen bir kıza aşık bir adamım.”