İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Mısırlı Meedo enişte Sedat Peker’e özendi! Tüm gerçekleri açıkladı! Şeyma Subaşı’ndan yüzük iddialarına kadar hepsini açıkladı!

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Meedo yine şok bir gelişmeye imza attı. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı enişte Meedo'nun röportajı ortaya çıkmıştı. Mısırlı milyarder şimdi de resmi İnstagram hesabından şok etkisi yaratan bir açıklama paylaştı. İşte detaylar...

20 Temmuz 2021 Salı 04:57
Mısırlı Meedo enişte Sedat Peker’e özendi! Tüm gerçekleri açıkladı! Şeyma Subaşı’ndan yüzük iddialarına kadar hepsini açıkladı!
Takip Et:

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo geçtiğimiz hafta yaptığı röportajla gündeme gelmişti. Röportajda her şeyi anlatan Mısırlı enişte şimdi de resmi İnstagram hesabından şok eden bir açıklama yayınladı. Röportajdan öğrendiğimiz üzere çiftten ayrılık kararı alan taraf Meedo idi. Şimdilerde ise ayrı mı barışık mı oldukları ise bilinmiyor. Bu sebepten ötürü Mısırlı milyarder İnstagram hesabından açıklama yaptı.

Ayrılık kararını Subaşı vermiş!

Mısırlı sevgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Şeyma Subaşı ile ilişki durumuma ilişkin, Türk medyasında son zaman yanlış birkaç yanlış noktayı ayrıntılı olarak açıklamak istiyorum. Öncelikle bir çift, bebeğini kaybetmiş zor bir deneyimden geçtiğinde; bu durum, ilişkiyi duygusal olarak birçok yolla etkiler. Medya, doğru olmayan her zaman yanlış olduğunu görüyor. Ben Şeyma’dan ayrılmayı seçmedim, o beni tercih etmedi, hayatta bazen iki kişiyi bir araya getiren şeyleri hatırlamak için zaman ve boşluğa ihtiyacınız vardır. İkincisi hiçbir zaman Şeyma’nın gerçekte ne kadar harcama yaptığından şikayet etmedim, birlikte olduğum kişinin aynı erişime sahip olduğuna ve istediğini almak için aynı erişime sahip olduğuna ve benimle aynı hayat tarzına sahip olduğuna inanıyorum. Şeyma tüm erişimi hak ettiği için hiç ilgilenmedim. Gazeteciye yapılan açıklamam, ilişkilerimizde yakaladığımız sorunların sahte takı veya takma yüzük hakkındaki yanlış haberlerle hiçbir şey ile ilgili olmadığını ona açıklamak içindi. Şeyma’nın kartında olduğunu, istediğini alabilir olduğunu sadece ona açıklayacaktım, bu nedenle onu hiçbir zaman sahte bir şeyi alacak durumuna koyamayacağım. Açıklamalarım hakkında gazeteciye yapılan yoruma ilişkin, mali durumuma ilişkin herhangi bir kanıta ihtiyacı olduğunda ona belgeleri sağlamak için güvendiğim arkadaşıma başladığını sadece ona açıkladım. Kamuya hiçbir fatura açıklamadım ve gazeteciye hiçbir şey vermiyordum ve hayatımı daha iyi anlaması ve yanlış haberleri durdurması için ona göre konuşma yaptım. Medyanın birilerin mutluluğuna bakmasın ve kişisel medya kazanımı için zaman ve tarihi geçmeyen bir makale yayınlamasından bir kez gerçekten hayal kaçırdım. ama doğru olduğu bir şey var. Ben, herkesin hakkında düşünüldüğünü dışında dünyayı vermeye hazır olan, iyi bir insan olan ve değişmesini istemeyen bir kıza aşık bir adamım.”


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IfşaMeedoşeymasubaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2021 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.