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Miray Daner yeni halleriyle şaşırttı

Medcezir ve Vatanım Sensin gibi yapımlarla adını duyuran Miray Daner, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Uzun bir süredir fazla kilolarından kurtulan Daner, paylaştığı fotoğraflarla “Su gibisin” yorumlarını aldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:21
Miray Daner yeni halleriyle şaşırttı
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Türkiye’nin önemli oyuncularından biri olan Miray Daner, önemli yapımlarda yer alarak oyunculuğunu kanıtladı. Uzun zamandır ise fazla kilolarından kurtularak sosyal medya üzerinden olumlu yorumlar aldı. Daner’in yeni halleri ise magazinin gündemine oturdu. 

Son olarak Romeo ve Juliet tiyatro oyununda başrol oynayan Daner, uzun zamandır fit haliyle ilgi çekmeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, 1,3 milyon takipçinin bulunduğu Instagram hesabından zayıflamış halinin fotoğrafını yayınladı. Paylaştığı fotoğraflara "Su gibisin" ve "Sen nasıl zayıfladın" böyle yorumları aldı. İşte Miray Daner’in yeni halleri.

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:21
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Miray DanerİnstagramOyuncuFotoğraf
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